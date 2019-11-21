  • Bist 100
    106870
  • Dolar
    5,6889
  • Euro
    6,3131
  • Altın
    269,3360
İstanbul
13 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son Dakika: YDS giriş belgeleri açıklandı Son Dakika: YDS giriş belgeleri açıklandı
Yunanistan'da refakatsiz çocuk sığınmacı sayısı 4 bin 962'ye ulaştı Yunanistan'da refakatsiz çocuk sığınmacı sayısı 4 bin 962'ye ulaştı
VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçları sorgulama sayfası sizlerle VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçları sorgulama sayfası sizlerle
Dev projelerde uluslararası ödül morali Dev projelerde uluslararası ödül morali
Borsada gong 'Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu' için çaldı Borsada gong 'Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu' için çaldı
Bakank Varank: Yaygınlaştırılabilir ve yenilikçi bir yazılım eğitimi modeli hazırlıyoruz Bakank Varank: Yaygınlaştırılabilir ve yenilikçi bir yazılım eğitimi modeli hazırlıyoruz
50 ülkeden yabancı alıcılar Türk mutfak sektörü için İstanbul'da buluştu 50 ülkeden yabancı alıcılar Türk mutfak sektörü için İstanbul'da buluştu
TUSAŞ Ar-Ge'yle 3,4 milyar lira gelire ulaştı TUSAŞ Ar-Ge'yle 3,4 milyar lira gelire ulaştı
Başkan Erdoğan, 3. Tarım ve Orman Şurası'nda konuşuyor Başkan Erdoğan, 3. Tarım ve Orman Şurası'nda konuşuyor
Madenler için önemli 'MAKZON 1' sistemi yerli kaynaklarla üretildi Madenler için önemli 'MAKZON 1' sistemi yerli kaynaklarla üretildi
ABD-Çin rekabeti Türk üzümüne yaradı ABD-Çin rekabeti Türk üzümüne yaradı
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Böyle mesnetsiz iddialara yalnızca acıyarak gülüyoruz AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Böyle mesnetsiz iddialara yalnızca acıyarak gülüyoruz
Balon balığı Akdeniz'in ekolojisine ve ekonomisine zarar verdi Balon balığı Akdeniz'in ekolojisine ve ekonomisine zarar verdi
Konaklama yatırımlarında İstanbul ve Antalya'nın ağırlığı sürüyor Konaklama yatırımlarında İstanbul ve Antalya'nın ağırlığı sürüyor
KPSS-2019/6 tercih kılavuzu yayınlandı! ASDEP ÖSYM tercih kılavuzu haberimizde KPSS-2019/6 tercih kılavuzu yayınlandı! ASDEP ÖSYM tercih kılavuzu haberimizde
Bal ihracatından 10 ayda 18 milyon dolarlık gelir Bal ihracatından 10 ayda 18 milyon dolarlık gelir
Para isteyen evsiz kadını vurdu Para isteyen evsiz kadını vurdu
Adil Rami, Ersun Yanal'dan yeni bir şans daha istiyor Adil Rami, Ersun Yanal'dan yeni bir şans daha istiyor
Şeyma öğretmen ve kız kardeşinin katilinden 'pes' dedirtecek savunma: Ben evdeyken değişik şekilde öksürüyordu Şeyma öğretmen ve kız kardeşinin katilinden 'pes' dedirtecek savunma: Ben evdeyken değişik şekilde öksürüyordu
Arto, Çağla Şıkel’e 3 ay yaklaşamayacak! Arto, Çağla Şıkel’e 3 ay yaklaşamayacak!
OECD, Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti OECD, Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti
Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
Palu ailesi hakkında son dakika gelişmesi! Palu ailesi hakkında son dakika gelişmesi!
İran'dan ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına kınama İran'dan ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına kınama

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Kasım 2019 Perşembe 14:36:14 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 14:37:07

Dev projelerde uluslararası ödül morali

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, dünyanın en başarılı mühendislik projelerinden biri olarak gösterilen ve Türkiye'nin simge yapılarından biri haline gelen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün, Uluslararası Yol Federasyonundan ödül aldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya çapında yol ağlarının gelişimini teşvik etmek ve desteklemek amacıyla kurulan Uluslararası Yol Federasyonunun, her yıl düzenlediği "Global Başarı Ödülleri" ile altyapı teknolojilerinin gelişmesini sağlayan mükemmel ve yenilikçi projelerin yanı sıra bu alanda çalışan başarılı isimlerin seçildiğini söyledi.

Dünya çapında yol politikalarıyla ilgilenen tüm taraflarla iş birliği yapan ve yol ağlarının gelişimini teşvik eden federasyon tarafından her yıl dünyanın sosyal ve ekonomik gelişimine liderlik eden yol endüstrisindeki yenilikçi projeler ve örnek olarak gösterilecek kişilere ödül verildiğini anlatan Turhan, söz konusu ödüllerin şimdiye kadar 30 ülkeden 100'den fazla proje için takdim edildiğini aktardı.

Ödüller tanıtımın aracı

Söz konusu ödüllerin, yol yapımında uygulanan teknolojik yeniliklerin ve gelişmelerin tüm dünyada tanınması için önemli bir araç olduğunu vurgulayan Turhan, şöyle konuştu:

"Dünyanın en başarılı mühendislik projelerinden Avrasya Tüneli ile tasarım aşamasından günümüze kadar birçok ilke imza attığımız ve kısa sürede Türkiye'nin simge yapılarından biri haline gelen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Uluslararası Yol Federasyonundan ödül aldı. Sadece teknik özellikleriyle değil, çok katmanlı ve sağlam finansman yapısıyla da büyük bir başarı örneği sayılan Avrasya Tüneli, Federasyon tarafından 'Proje Finansmanı ve Ekonomi' dalında Global Başarı Ödülü'ne layık görüldü."

Ödül kazananların, World Highway dergisinde yayınlanarak ve IRF GRAA Kazanan Projeler Kitabı'nda proje özeti basılarak dünya çapında tanınmasının sağlandığını ifade eden Turhan, ödülün dün (20 Kasım) Las Vegas'ta düzenlenen gala gecesinde verildiğini kaydetti.

Turhan, bu kapsamda düzenlenen konferansta da yol güvenliğinden ücret toplama sistemlerine, akıllı ulaşımdan trafik yönetimine kadar birçok konuda sunum gerçekleştirildiğini dile getirdi. 

"Uluslararası büyük ödülden dolayı mutluluk duyuyoruz"

Türkiye'nin dev projeleri Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin uluslararası büyük ödül kazandırmalarından dolayı mutluluk duyduklarını belirten Turhan, her ödülün sonsuz bir onur hissedilmesini sağlamasının yanında, Türk mühendislere yeni projeler oluşturma gücü verdiğini söyledi.

Bakan Turhan, estetik ve teknik özellikleriyle dünyanın nadir birkaç köprüsü arasında yer alan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün "ilklerin köprüsü" olarak adlandırıldığını belirterek, bu tanımın verilen ödüllerle güçlendiğini ifade etti.

Boğazın üçüncü köprüsü olan Yavuz Sultan Selim'in 1408 metrelik ana açıklığıyla üzerinde demir yolu sistemi taşıyan en uzun açıklıklı asma köprülerden biri olduğunu aktaran Turhan, bu yapının 322 metre uzunluğundaki kulesiyle 'en yüksek asma köprü' ve 59 metre tabliye genişliğiyle 'dünyanın en geniş asma köprüsü' olmak gibi dünya rekorlarını taşıdığını hatırlattı.

Turhan, "Dünyanın her yerinden hayran olunan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Türkiye'deki asma köprüleri tekrar uluslararası simge yapıların ön sırasına yerleştirdi." dedi.

Kamu ve özel sektör iş birliği modelinin Türkiye'deki öncülerinden Avrasya Tüneli Projesi'nin 12'nci ödülünü uluslararası Yol Federasyonundan aldığı bilgisini veren Turhan, tünelin çevreye ve toplumsal yaşama katkısının da böylece tescil edildiğini sözlerine ekledi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ