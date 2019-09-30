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30 Eylül 2019 Pazartesi 08:37:53 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 09:22:44

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan konut kredisi bulunanlara faiz indirimi imkan

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yaptıkları faiz indirimlerinin ardından, daha yüksek faizlerle konut kredisi kullanmış olan müşterilerinin kredilerini yapılandıracaklarını açıkladılar.

Üç bankanın ortak açıklamasında, "Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ekonomideki olumlu gelişmeler, faiz ve enflasyon oranlarındaki düşüş trendi doğrultusunda Ağustos ayı itibariyle konut kredilerinde faiz indirimine gitmiş ve müşterilerine 500 bin liraya kadar olan tutarlar için aylık yüzde 0.99 faiz oranı ile konut kredisi kullandırımına başlamışlardı" denildi ve şu çağrı yapıldı:

"Ağustos ayında gerçekleştirilen bu indirimden önce Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tan konut kredisi kullanmış ve mevcut kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan müşterilerine, talep etmeleri halinde kredilerini aylık yüzde 0.99 faiz oranıyla yenileme imkanı sağlanacaktır.

"Yapılan faiz indiriminden faydalanmak isteyen müşterilerin, ilgili Banka Şubelerine başvurması gerekmekte olup;

- 500 bin liranın altında kredi borcu olanların aylık yüzde 0.99 oranından,

- 500.000 liranın üzerinde kredi borcu bulunanların ise bankaların bu tutarlar için uyguladıkları cari faiz oranlarından kredileri yenilenebilecektir.

"Ülke bilançosunu her zaman kendi bilançolarının önünde tutan, yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerinin yanında olmayı hedefleyen Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank müşterilerinin finansal yüklerini azaltacak olan faiz indirimi uygulamasına 01.10.2019 tarihinde başlayacaklardır."

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