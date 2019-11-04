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04 Kasım 2019 Pazartesi 14:32:51 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 15:20:16

Dev hava yolu şirketi satılıyor

İngiliz hava yolu şirketi British Airways'in ana ortağı IAG, Air Europa'yı 1,1 milyar dolar karşılığında satın almak konusunda anlaştı.

İngiliz hava yolu şirketi British Airways'in ana ortağı IAG'den yapılan açıklamada, İspanyol hava yolu şirketi Air Europa'nın 1,1 milyar dolar karşılığında Globalia şirketinden satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. 

IAG, halihazırda İspanya'nın eski ulusal hava yolu şirketi Iberia ve indirimli hava yolu işletmecisi Vueling'i bünyesinde bulunduruyor.

IAG Üst Yöneticisi Willie Walsh, konuya ilişkin değerlendirmesinde, satın alma sonrası IAG'nin Avrupa ve Latin Amerika piyasasındaki lider pozisyonunun güçleneceğini belirtti.

(AA)

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