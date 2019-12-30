Destek çığ gibi
Türkiye'nin Otomobili'ne 82 milyon sahip çıktı. Sipariş talepleri artarak devam ederken, STK temsilcileri ve taksici esnafı projenin gurur verici olduğunu dile getirdi.
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Başkanı Ercan Aydoğdu,”Türkiye'nin Otomobili”ne ilişkin, “Sektör olarak ilk aşamada 1000, daha sonra da 3 yıllık zaman içerisinde 4 bin daha olmak üzere 5 bin araca talibiz” açıklamasında bulundu.
ÜLKE MENFAATİ İÇİN
Aydoğdu, “Her gün 5 binin üzerinde lokasyonda, neredeyse ülkemizin her mahallesinde değerleme faaliyeti gerçekleştiriyoruz. İşimiz gereği sürekli araç kullanıyoruz. Değerleme faaliyetlerinin en büyük gider kalemlerinden biri araç maliyetleri. Bizim için zorunlu bir maliyet kalemi olan bu gider kaleminin ülkemiz menfaatleri doğrultusunda yerli ve milli değere dönüşmesi sevindirici olacaktır. Bu memleketin ekmeğini yiyen her vatan evladı gibi, bizler de yerli ve milli her projeye destek vermekle mükellefiz” diye konuştu.
ŞOFÖR ESNAFINDAN DESTEK
Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner de yaptığı açıklamada, ekonomiye katkısı ve yaratacağı istihdamın yanı sıra şoför esnafının verimlilik seviyesini ve rekabet gücünü yükseltmesine sağlayacağı avantajlardan dolayı Türkiye'nin Otomobili'ni desteklediklerini bildirdi.
GÜNEYDOĞU'DA ÇOK BEĞENİLDİ
STK temsilcileriyle vatandaşlar, “İthal ettiğimiz otomobillerden eksiği yok fazlası var” dedi.
Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) mühendis ve tasarımcıları tarafından hazırlanan ve 2022'de üretimine başlanacak Türkiye'nin Otomobili'ne, Güneydoğu'dan da destek açıklamaları geldi. Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, projenin önemine işaret ederek, yeni nesil bir otomobil olarak uluslararası rekabette önemli yer bulabileceğini söyledi.
SON DERECE KULLANIŞLI VE ŞIK
Projenin ülke ekonomisine ve istihdamına önemli katkı sunacağına işaret eden Geliş, şöyle konuştu: “Artık kendi aracımızı kendimiz üreteceğiz. Bundan sonra iş hepimize düşüyor. Bunu en iyi şekilde çevredekilere önereceğiz. Araç modellerini ayrıntı olarak inceleme şansım oldu. İthal ettiğimiz otomobillerden eksiği değil fazlası olduğunu gördüm. Son derece kullanışlı ve şık görünüyor.”
VATANDAŞ OLARAK GURURLUYUM
Taksici Reşit Akkuş (37) da otomobili çok beğendiğini vurgulayarak, “Artık İHA, SİHA ve tanktan sonra kendi aracımızı da üretmemiz çok önemli bir gelişme. Türkiye'nin teknolojide geldiği noktayı gösteriyor. Vatandaş olarak gurur duydum. Taksici olarak bu araçlardan birini 2 yıl sonra almak istiyorum” dedi. Batmanlı Nesim Taymur da, “Ülkemiz adına gerçekten gurur verici bir gelişme. Gelişmiş ülkeler arasında artık Türkiye'de sözü sayılır bir ülke olacağı için gerçekten çok heyecanlandık” ifadelerini kullandı. Mardin Ticari Taksiciler Dernek Başkanı Uğur Alka, Mardin esnafı olarak projeyi yürekten desteklediklerini söyledi.
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