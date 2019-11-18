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18 Kasım 2019 Pazartesi 14:26:34 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 14:27:12

Design Week Turkey'e 61 bin kişi ile rekor katılım

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla 14-17 Kasım'da düzenlenen Design Week Turkey 2019, 61 bin 382 ziyaretçi ile bugüne kadar olan en yüksek katılımcı sayısına ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, tasarım kültürü oluşturmak ve Türkiye'deki tasarımcıları dünyaya tanıtmak amacıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Design Week Turkey 2019 (Türkiye Tasarım Haftası) sona erdi. Dünyaca ünlü tasarımcıları İstanbul'da konuşmacı olarak ağırlayan etkinliğe ilgi büyük oldu.

4 gün süren etkinlik boyunca 100'den fazla konuşmacı ve 150'nin üzerinde tasarımcı, 34 panel ve konferans ile 53 sergi ve atölye çalışmalarında katılımcılarla buluştu. Katılımcılar, ana teması "Tasarımın Ötesinde" olan etkinlikte, İngiliz endüstriyel tasarımcı Sebastian Bergne, London Design Festival Direktörü Ben Evans, Hollandalı sanatçı ve yenilikçi Daan Roosegaarde, otomobil tasarımcısı Niels van Roij, Tayvan Medikal Tasarım Birliği Başkanı Kevin C. TSeng, International Forum Design Üst Yöneticisi (CEO) Ralp Wiegmann, mimar Melike Altınışık, moda tasarımcısı Arzu Kaprol ve Hakan Akkaya, ekonomist Emre Alkin gibi konuşmacıları dinleme fırsatı buldu.

"Sürdürülebilirlik", "Oyun Tasarımı", "Tasarımda Rekabetin Kodları", "Medical Tasarım", "Çağdaş Mücevher Tasarımı" başlığıyla düzenlenen panel ve konferanslarda, tasarım dünyasındaki son gelişmeler ele alındı.

"İstanbul'u küresel tasarım merkezine dönüştüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, Design Week Turkey'de pek çok konuyu kapsayan oturumlarla sıra dışı bir program gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Her geçen yıl daha fazla insanı ağırlayarak büyümemiz, organizasyonel anlamda, dünyanın önde gelen metropollerinden olan İstanbul'umuzu bir tasarım başkenti yapmak adına çok önemli. Bugüne kadar 120 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan Design Week Turkey'in her geçen sene daha fazla insana ulaşması, bizler açısından da en büyük motivasyon kaynağı oluyor. Geçen yıl 3 gün boyunca 52 binden fazla ziyaretçiyi ağırladığımız Design Week Turkey'de bu yıl 61 bin 382 ziyaretçi ile rekor katılıma ulaştık. Önümüzdeki yıl ülkemizin markalaşma yolculuğuna da önemli katkı sağlayacak yeni bir projeyi de hayata geçireceğiz. Bu kapsamda moda ve tasarıma yönelik tüm etkinliklerimizi bir araya getireceğimiz uluslararası organizasyon gerçekleştireceğiz. Yıl boyunca tasarım ve modanın konuşulacağı bu proje ile İstanbul'u uluslararası düzeyde, Avrasya'nın bölgesel tasarım merkezi yapacağız ve İstanbul'u endüstriyel, görsel, moda tasarım ajanslarının ofis açacakları küresel tasarım merkezine dönüştüreceğiz."

(AA)

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