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12 Şubat 2020 Çarşamba 08:52:43 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 09:12:43

Depremler sonrası vatandaşın tercihi az katlı ev oldu!

Son dönemde yaşanan depremler vatandaşın konut alımında tercihlerinin değişmesini sağladı. Yaş ve kat kriteri fiyatın önüne geçerken, 7 yaş ve altındaki az katlı binalara talep yüzde 35 arttı

Arka arkaya meydana gelen depremler, güvenli bina ve bölge arayışının yanı sıra az katlı ev talebini de patlattı. Az katlı evlere olan talebin son 1 yılda yüzde 30 arttığını dile getiren Coldwell Banker Türkiye Başkanı Gökhan Taş, "Satın alım veya kiralamalarda en çok 7 yaş ve altındaki binalar tercih edilmeye başlandı. Deprem konusunda risk içeren İstanbul ilçelerinde 7 yaşın üstündeki binalar fazla talep görmüyor. İlgi 7 yıl ve altındaki binalarda ise patlamış durumda. Binanın yaşının ardından en çok ilgi ise binadaki kat sayısına yönelik. Yani artık 'yaş ve kat' kriterleri neredeyse fiyatın da önüne geçti" şeklinde konuştu.

ANADOLU YAKASI HAREKETLENDİ

Bölgesel anlamda fay hattının nispeten uzağında bulunan İstanbul'un Anadolu Yakası'nda ciddi bir hareketlilik olduğunu söyleyen Taş, "Zemin avantajı ve az katlı evlerin yoğunlaştığı bölgelerden Çekmeköy başta olmak üzere, İstanbul'un Kuzey kesimi, Kartal'ın üst bölgeleri, Maltepe ve Ömerli bölgelerinde kiralık konut talebi artıyor. Çekmeköy bölgesinde kiralamalardaki artış yüzde 25" dedi.

FİYATLAR YÜZDE 20 ARTTI

Elazığ'da ve Manisa'da yaşanan depremlerin ardından insanların ev arayışına girdiğini belirten Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, "99 depreminden önce yapılan binalardaki konutlar veya oturduğu konuttan sağlamlık açısından emin olamayan kimseler yeni bir eve taşınmak istiyor. Düşük katlı ve yaşı genç binalara da talep arttı. Özellikle Şişli, Mecidiyeköy, Beşiktaş, Kadıköy gibi merkezi semtlerde talep daha fazla" dedi. Aşa, özellikle Elazığ depreminden sonra hem kiralık hem de satış fiyatlarının yüzde 15-20 arttığını vurguladı.

SATIŞLARI YÜZDE 50 ARTAN FİRMALAR VAR

DEKAR Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu, az katlı bahçeli ev konseptindeki tecrübelerine dikkat çekerek, "Dekar olarak özellikle az katlı bahçeli ev konseptli projeler hayata geçiriyoruz. Vatandaşın her zaman bu tarz projelere ilgisi yoğun. Ancak son aylarda arka arkaya yaşanan depremlerden sonra talepte ciddi artış oldu. Deprem sonrasındaki gün satış ofisimiz tıklım tıklım doldu. Satışlarımız da yüzde 50 arttı diyebilirim" şeklinde konuştu. DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ise, "Arazileri belirlerken, zemini sağlam ve depreme uygun bölgelerde olmasına azami özen gösteriyoruz. Son olarak Çekmeköy'den örnek verebilirim. Çekmeköy, sırf deprem endişesinden kaynaklı olarak yoğun ilgi gören ve sürekli gelişen bir ilçe. Aynı zamanda şehrin en sağlam zeminine de sahip ilçelerinden. Biz de bu anlamda örnek bir projenin tüm hazırlıklarını tamamladık. Az katlı mimarinin doğayla buluştuğu Çekmeköy, deprem güvenliği anlamında da örnek bir proje olacak" şeklinde konuştu.

VATANDAŞ SAĞLAM TEMEL İSTİYOR

İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü İşletme Kooperatifi (İSTEB) Başkanı Ulvi Özcan, "Çevrede depremlerin artması, hükümet ve belediyelerin depremle ilgili görüş ve aksiyonları vatandaşı da arayışa itti. 1999 depremi sonrası yapılan, tercihen az katlı, radye temel sistemi ile yapılmış binalara talep arttı. Çoğunlukla satılık, bütçeleri elvermediği takdirde kiralık olarak arayışlar çoğaldı. Faiz indirimlerinin ardından kredilerin hareketlenmesi sonucu inşaat sektöründe talebin artması, satılık ve özellikle kiralık fiyatların yükselmesine neden oldu" değerlendirmesinde bulundu.

(Sabah)

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