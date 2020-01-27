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27 Ocak 2020 Pazartesi 13:44:30 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 14:38:00

Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'daki çiftçilere 33,3 milyon liralık destek

Elazığ merkezli 6.8'lik depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'daki çiftçilere 33,3 milyon liralık destek ödemeleri bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Elazığ ve Malatya’da bulunan çiftçilerin tarımsal destek ödemelerini bugün yapacaklarını açıkladı.

SAAT 18.00 İTİBARİ İLE HESAPLARDA OLACAK

Bakan Pakdemirli, yapılacak tarımsal destek ödemesiyle ilgili şu açıklamada bulundu:

“Elazığ ve Malatya’da bulunan çiftçilerimiz için 31 Ocak 2020 tarihinde yapılması planlanan 33,3 milyon lira değerindeki tarımsal destek ödemelerini bugün (27.01.2020) saat 18.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarmış olacağız.

Bu kapsamda Elazığ ve Malatya'daki üreticilerimize buzağı için 23 milyon lira, yem bitkileri için 6,5 milyon lira, hububat için 3 milyon lira, ÇATAK için 700 bin lira, sertifikalı tohum kullanımı için de 100 bin lira olmak üzere toplamda 33,3 milyon destek ödemesi yapacağız.

Yapacağımız bu destek ödemeleri çiftçilerimize, üreticilerimize hayır olsun.

Bu vesile ile Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum.”

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