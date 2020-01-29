Deprem vergileriyle ilgili tartışmalara cevap!

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, toplanan deprem vergileriyle ilgili tartışmalara ilişkin, "Devletin harcadığı her kuruşun hesabını veriyoruz. Toplanan vergiler özel fona harcanmamış, bütçenin genel geliri olmuş. Alnımız ak ve kimsenin konuşamayacağı bir şey yok" dedi