29 Ocak 2020 Çarşamba 13:10:58 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 13:12:03
Deprem vergileriyle ilgili tartışmalara cevap!
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, toplanan deprem vergileriyle ilgili tartışmalara ilişkin, Devletin harcadığı her kuruşun hesabını veriyoruz. Toplanan vergiler özel fona harcanmamış, bütçenin genel geliri olmuş. Alnımız ak ve kimsenin konuşamayacağı bir şey yok dedi
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, toplanan deprem vergileriyle ilgili tartışmalara ilişkin, "Devletin harcadığı her kuruşun hesabını veriyoruz. Toplanan vergiler özel fona harcanmamış, bütçenin genel geliri olmuş. Alnımız ak ve kimsenin konuşamayacağı bir şey yok" dedi
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