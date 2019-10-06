Deprem korkusu yeni binaya yöneltti

26 Eylül'de İstanbul’da meydana gelen depremin ardından, eski binalarda yaşayanlar başta olmak üzere çok sayıda vatandaşın düşük katlı, müstakil ve yaşı düşük binalara ilgi göstermeye başladı. Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, “Depremden önce vatandaşlar konut alırken bu konuyla ilgili çok soru sormazlardı ancak artık konut alıcıların ilk sorularından biri 'Bu konut 1999 depreminden önce mi sonra mı yapıldı?' şeklinde” dedi. Müstakil evlere son yıllarda artan ilginin deprem sonrası yükseldiğini dile getiren Taş, bu tarz konutların fiyatlarında son bir yılda yüzde 30'lara varan oranlarda artış yaşandığını sözlerine ekledi.

İLERDE ALIMA DÖNÜŞECEK



İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa da, “Özellikle bina yaşı yüksek olan veya oturduğu konuttan sağlamlık açısından emin olamayan kimseler yeni bir eve taşınmak istiyor. Düşük katlı ve yaşı genç binalara talep arttı ancak bu henüz ilgi düzeyinde. İlerleyen günlerde bunun alım açısından eyleme dönüşeceği kanaatindeyiz” dedi.