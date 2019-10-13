Depolara tam puan

Ülkelerin doğalgaz kaynaklarına erişimi, LNG terminallerinin olup olmadığı ve doğalgaz depolama durumlarının değerlendirildiği, Küresel petrokimya piyasası araştırma şirketi ICIS'in raporuna göre Türkiye birden fazla LNG terminali ve üçten fazla doğalgaz kaynağına erişimiyle “güvenli” ülke kategorisinde bulunuyor. Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Krallık, Hollanda, Belçika, İtalya, Fransa ve Polonya da arz sıkıntısı yaşamayacak ülkeler grubunda yer aldı. Almanya, Çekya, Slovakya, Avusturya, Macaristan, Yunanistan ve Ukrayna ise “risksiz” ülkeler olarak gösterildi.