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22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:30:32 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:33:49

Denizli'den 650 milyon dolarlık tekstil ihracatı

Türkiye'nin ev tekstilinde öncü kentlerinden olan Denizli'den yılın ilk 6 ayında 650 milyon dolarlık tekstil ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ev tekstili ihracatının yaklaşık yarısını gerçekleştiren Denizli'den yılın ilk yarısında 650 milyon dolarlık tekstil ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ev tekstilinde öncü kentlerinden olan Denizli'den ihracatı artırmak isteyen Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) üyeleri, katıldıkları uluslararası organizasyonlarda Türk tekstilinin bilinirliliğini arttırmak için yoğun mesai harcıyor.

Tekstilciler özgün ve yenilikçi tasarımlar sayesinde ürünlerin katma değerini artırarak ihracat rakamlarını daha üst noktalara taşımaya odaklanıyor.

DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin havlu ve bornoz ihracatının yaklaşık yüzde 70'inin Denizli'den gerçekleştirildiğini söyledi.

Dünyada Türk havlusu ve ev tekstili denilince ilk olarak Denizli’nin akla geldiğini dile getiren Memişoğlu, dünyanın neresinde olursa olsun ev tekstili müşterisinin mutlaka kentin ürünlerini tercih etmeye çalıştığını ifade etti.

"Kilogram başına ihracat fiyatı yükseldi"

Kentin yenilikçi tasarımlarla ürettiği katma değerli ürünler sayesinde kilogram başına ihracat fiyatını yükseldiğini anlatan Memişoğlu, "Denizli yılın ilk yarısında toplamda yaklaşık 1,6 milyar dolarlık ihracat yaptı. Aynı dönemde tekstil ve konfeksiyon ihracatımız 650 milyon dolar olarak gerçekleşmiş durumda. Toplam tekstil ve konfeksiyon ihracat rakamımızın önemli bir kısmı ev tekstili ürünlerinden. Bu ihracatımızı en az yüzde 10-15 dolaylarında arttırmak istiyoruz." dedi.

Kilogram başına ihracat değerinin arttırılması için ürüne farklı bir dokunuş ve değer katılması gerektiğini belirten Memişoğlu, marka ve tasarım sayesinde ihracatın da artırılacağını vurguladı.

Farklı aksesuarlarla pazar payını artırma çabası

Memişoğlu, sektörlerde Denizli'nin önemi ve hedeflerini şöyle değerlendirdi:

"Türkiye'den geçen yıl 600 milyon dolar havlu ve 188 milyon dolar bornoz ihracatı yapıldı. Biz havlu ve bornoz ihracatının yaklaşık yüzde 70'ini, 518 milyon dolarlık nevresim ihracatının da yarısından fazlasını Denizli'den gerçekleştirdik. Türk havlusuna en çok ABD, Almanya ve İtalya'dan talep geldi. Bornozda ABD'ye güçlü bir şekilde ihracat sürüyor. Havlu, bornoz veya çarşafta kişisel zevklere hitap edebilecek ürün tipleriyle, yeni renklerle yapılacak nakışlar ve farklı aksesuarlarla pazar payımızı arttırmaya gayret ediyoruz."

"Yeni pazarımız Uzak Doğu olacak"

Batıdan doğuya 100'ün üzerinde ülkeye ev tekstili ürünleri ihracatı gerçekleştirildiğini ve yeni pazarlarının Uzak Doğu ve Asya-Pasifik ülkeleri olacağına işaret eden Memişoğlu, bu hedef doğrultusunda Japonya'da düzenlenen tekstil fuarında yer aldıklarını, bundan sonra da benzeri etkinliklere katılacaklarını kaydetti.

(AA)

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