  • Bist 100
    105938
  • Dolar
    6,1282
  • Euro
    6,9799
  • Altın
    328,8260
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, soruları cevaplıyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, soruları cevaplıyor
ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz’un yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz’un yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı
İstanbul Pendik’te sokak ortasında kavga! Birbirlerine girdiler İstanbul Pendik’te sokak ortasında kavga! Birbirlerine girdiler
Kadından, erkek arkadaşına saldıran şahsa tekmeli müdahale kamerada Kadından, erkek arkadaşına saldıran şahsa tekmeli müdahale kamerada
Fuhuş çetesi film gibi operasyonla çökertildi: Polis, pazarcı ve çöpçü olmuş Fuhuş çetesi film gibi operasyonla çökertildi: Polis, pazarcı ve çöpçü olmuş
Kitabında Defne Samyeli ile eskiden sevgili olduğunu söyleyen Mustafa Sandal ifadeye çağrıldı Kitabında Defne Samyeli ile eskiden sevgili olduğunu söyleyen Mustafa Sandal ifadeye çağrıldı
Geçen yıl tapu başına ortalama 166 bin lira ödedik Geçen yıl tapu başına ortalama 166 bin lira ödedik
DenizBank'tan emeklilere 1000 liraya varan promosyon DenizBank'tan emeklilere 1000 liraya varan promosyon
Kazakistan'da döviz alımlarına sınırlama Kazakistan'da döviz alımlarına sınırlama
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Spor camiası olarak bu anlamdaki (koronavirüs) önlemleri takip ediyoruz Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Spor camiası olarak bu anlamdaki (koronavirüs) önlemleri takip ediyoruz
NBA lideri Bucks peş peşe 3. yenilgisini aldı NBA lideri Bucks peş peşe 3. yenilgisini aldı
Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak
Türkiye sözünü tuttu, tutmayanlar bellidir Türkiye sözünü tuttu, tutmayanlar bellidir
İflas eden Lübnan'dan yeni karar! Resmen duyurdular İflas eden Lübnan'dan yeni karar! Resmen duyurdular
Kıvanç Tatlıtuğ Instagram'ı salladı Kıvanç Tatlıtuğ Instagram'ı salladı
Mülteci korkusu Yunanistan'a bunu da yaptırdı! Yok artık Mülteci korkusu Yunanistan'a bunu da yaptırdı! Yok artık
Bakan Varank: LPG ve akaryakıt pompalarının periyodik muayenesi 2 yıl içinde yapılacak Bakan Varank: LPG ve akaryakıt pompalarının periyodik muayenesi 2 yıl içinde yapılacak
İranlı hemşire gözyaşları içinde yalvardı: Lütfen, Allah aşkı için evlerinizden dışarı çıkmayın İranlı hemşire gözyaşları içinde yalvardı: Lütfen, Allah aşkı için evlerinizden dışarı çıkmayın
İnsanlara 'tokalaşmayın' uyarısında bulunan Rutte, konuşmasının ardından yanındakiyle tokalaştı İnsanlara 'tokalaşmayın' uyarısında bulunan Rutte, konuşmasının ardından yanındakiyle tokalaştı
Kirli İstanbul planı deşifre oldu! İddianamede dikkat çeken 'Bağdadi' detayı Kirli İstanbul planı deşifre oldu! İddianamede dikkat çeken 'Bağdadi' detayı
Kanal İstanbul projesi ne zaman ihaleye çıkıyor? Tarih belli oldu Kanal İstanbul projesi ne zaman ihaleye çıkıyor? Tarih belli oldu
Küresel piyasalar 'petrol şokundan' çıkmaya çalışıyor Küresel piyasalar 'petrol şokundan' çıkmaya çalışıyor
AnadoluJet'ten yurt içinde geçerli bahar kampanyası AnadoluJet'ten yurt içinde geçerli bahar kampanyası
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Mart 2020 Salı 11:06:36 | Son Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 11:07:34

DenizBank'tan emeklilere 1000 liraya varan promosyon

DenizBank, 3 yıl boyunca maaşını DenizBank'tan alma sözü veren emekli müşterilerine 1000 liraya varan nakit kazanmanın yanı sıra bazı ayrıcalıklardan yararlanma imkanı tanıyor.

DenizBank açıklamasına göre, emeklilere "Hürmetlerimizle" yaklaşımını sürdüren banka, Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzaladığı protokol kapsamında maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma sözü veren emekli müşterilerine maaş miktarları ile orantılı olarak sırasıyla 1500 lira altı için 675, 1500-2 bin 500 lira arası için 850, 2 bin 500 lira ve üzeri için ise 1000 liraya varan nakit kazanma fırsatı sağlıyor.

Aynı zamanda emekliler yüzde 0,99 faiz oranıyla 60 aya varan vadelerle ihtiyaç kredisi seçeneğinden faydalanabiliyor.

Ayrıcalıklı bankacılık hizmetleri

Açıklamaya göre, DenizBank, emekli hizmet paketi kapsamında maaş müşterilerine şubelerde işlem önceliği, uygun faizli ihtiyaç kredileri, acil nakit ihtiyacı için Kurtaran Hesap, internet bankacılığından ücretsiz havale ve EFT, Türkiye’deki ve dünyadaki tüm ATM’lerden ücretsiz para çekme ve hesap bakiyesi sorgulama, vadeli mevduata özel faiz oranları ve hesap işletim ücreti muafiyeti fırsatlarını sunuyor.

DenizBank’ın emeklilere özel kredi kartı Emekli Bonus’ta tüm Bonus özellikleri bulunuyor. Emekli Bonus’la alışverişler taksitlendirebiliyor, yapılan harcamalardan bonus kazanılabiliyor, biriktirilen bonuslar ile program ortaklarından bedava alışveriş yapılabiliyor. Otomatik fatura ödeme talimatı, eczane, tiyatro-sinema harcamalarında indirim fırsatları ile tesisat arızası, çilingir, cam kırılması gibi asistans hizmetleri emekli müşterilere özel sunulan ayrıcalıklar arasında yer alıyor.

"Gayemiz emeklilerimizin yüzünü güldürmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark, emeklilere verilen değerin bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Özark, şunları kaydetti:

"Yıllarca çalışmış, üretmiş ve ülkemizin yarınlarının inşasında önemli rol oynayan emeklilere özel sektör bankaları içinde ayrıcalıklı hizmet anlayışını getiren bankamız, bu alanda ilklere imza atmak üzere yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Emeklilerimize sunduğumuz kampanyalarımız ve kredi olanaklarımız ile finansal ihtiyaçlarına özel çözümler üreterek hayatlarının bu güzel dönemini daha keyifli ve dinamik geçirmelerini sağlamak istiyoruz.

Bu kapsamda yakın zamana kadar yüksek faiz oranlarıyla kredi kullanan müşterilerimiz, yüzde 0,99 faiz oranımızla 60 aya varan vadelerde sunduğumuz kredimiz ile borçlarını tek bir çatı altında toplayarak taksitlerini düşürüp büyük ödeme fırsatı elde edebilirler. Önümüzdeki dönemde de emeklilerimizin ihtiyaçlarını yakından takip etmeye ve onların yanında olmaya devam edeceğiz."

(AA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER