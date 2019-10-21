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21 Ekim 2019 Pazartesi 12:57:37 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 12:58:31

Demir yolu ağı ülkeyi saracak, mesafeler kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "Türkiye genelinde şehirler arasındaki mesafeleri kısaltmak ve insanımızın hayatını kolaylaştırmak amacıyla bin 889 kilometre yüksek hızlı tren, bin 786 kilometre hızlı tren ve 429 kilometre konvansiyonel olmak üzere toplam 4 bin 104 kilometre yeni demir yolu yapım çalışmalarımız devam ediyor. 152 kilometrelik hızlı tren hattının yapımı ise ihale aşamasında bulunuyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2003 yılında 10 bin 959 kilometre olan toplam demir yolu ağının aradan geçen sürede yüzde 17 artarak 12 bin 803 kilometreye ulaştığını söyledi.

O dönemde YHT hattı yokken bin 213 kilometre YHT hattının inşa edildiğini ifade eden Turhan, 10 bin 959 kilometre olan konvansiyonel hat uzunluğunun da yüzde 6 artırılarak 11 bin 590 kilometreye çıkarıldığını bildirdi.

Turhan, 2 bin 505 kilometre olan sinyalli hat uzunluğunun yüzde 132 artırılarak 5 bin 809 kilometreye, 2 bin 82 kilometre olan elektrikli hat uzunluğunun da yüzde 166 yükseltilerek 5 bin 530 kilometreye çıkarıldığını aktardı.

Bin 889 kilometre YHT, bin 786 kilometre HT ve 429 kilometre konvansiyonel olmak üzere toplam 4 bin 104 kilometre yeni demir yolu hattı yapım çalışmalarının devam ettiği bilgisini veren Turhan, 152 kilometrelik HT hattının yapımının ise ihale aşamasında olduğunu kaydetti.

Bakan Turhan, 2023 yılı hedefleri kapsamında 2 bin 331 kilometrelik hattın proje çalışmalarının tamamlandığına işaret ederek, 6 bin 434 kilometre için proje hazırlama çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

(AA)

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