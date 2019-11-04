Demir İpekyolu'nda tarihi sefer

Çin'den yola çıkıp, Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni China Railway Express, Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. Elektronik aksam taşıyan, 42 adet 76 metreküp yükleme hacmine sahip konteyner yüklü vagondan oluşan tren, 6 Kasım'da saat 14.30'da Ankara'da Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan tarafından karşılanacak.

MARMARAY'I KULLANACAK

Bakan Turhan, “Çin'den Avrupa'ya kesintisiz gidecek olan ilk yük treni, Marmaray'ı da kullanarak Avrupa'ya ulaşacak ilk tren olarak tarihe geçecek. Tren, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya'yı geçerek, Prag'a ulaşacak” açıklamasında bulundu.