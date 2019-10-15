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15 Ekim 2019 Salı 09:05:18 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 09:06:05

DEİK ve DTİK Başkanı Olpak: İş dünyası kara propagandaya karşı durmalı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Dünya Türk İş Konseyi Başkanı Olpak, Türk iş dünyası ve diasporasının, Türkiye'ye karşı yürütülen kasıtlı kara propagandaya karşı durması gerektiğini söyledi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Başkanı Nail Olpak, Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması'ndaki konuşmasında, Türkiye ile Azerbaycan'ın ticaret yaptığı için kardeş olmadığını, kardeş olduğu için ticaret yaptığını belirtti. 

İş dünyası olarak, ekonomik iş birliğini artırmak için daha fazla gayret göstereceklerini vurgulayan Olpak, "Bunu sağlayacak mekanizmanın önemli ayakları da Azerbaycanlı kardeşlerimiz ve Azerbaycan'da yaşayan Türkiye kökenli iş adamlarımız. Tüm dünyaya yayılmış olan güçlü diasporamız, bizim için önemli bir kazanım. Ülkemiz, diasporasına sahip çıkan nadir ülkelerden biri." dedi.

Olpak, hedeflerinin, siyasi görüş ve sosyal yaşantıya bakmaksızın, Türkiye'yi seven ve gelişmesi için çalışan herkesi bir platformda buluşturmak olduğunu söyledi.

Türk diasporasının, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamak istediklerini vurgulayan Olpak, "Amacımız, bunun altyapısını, platformunu hazırlamak ve desteklemek. Bu noktada, Sayın İlham Aliyev'in dile getirdiği gibi, 'bir milletin iki diasporası olmaz'. Gelin, öncelikle Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte, hep beraber, DTİK'te daha güçlü olalım ve diasporamızı ve DTİK'i, tüm dünyada daha aktif hale getirelim." diye konuştu.

Olpak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın amacının, masum Kürt, Arap ya da diğer sivil unsurlara zarar vermek değil, hem onların hem de Türkiye'nin sınırlarının güvenliğini sağlamak olduğunu, bunun bıkmadan ve usanmadan her ortamda anlatılması gerektiğini bildirdi.

Türkiye'ye karşı kasıtlı kara propaganda yürütüldüğünü ifade eden Olpak, "İş dünyası olarak, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan diasporamızın temsilcileri sizlerle, buna karşı durmalıyız. Bunu, sadece devlet yetkililerimizin yapmasını beklemeyelim. Her birimiz, sosyal medyada, basında, radyoda, televizyonda, iş yerlerimizde, yurt dışı temaslarımızda, bu konunun yılmaz savunucuları olalım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onur konuğu olarak bulunduğu toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve çok sayıda davetli yer aldı.

(AA)

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