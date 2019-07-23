  • Bist 100
    102507
  • Dolar
    5,6872
  • Euro
    6,3632
  • Altın
    258,9050
İstanbul
20 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım twitter hesabı açtı, Erdoğan'a teşekkür paylaşımları yaptı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım twitter hesabı açtı, Erdoğan'a teşekkür paylaşımları yaptı
Köy sakinleri sokak köpeklerinden dertli Köy sakinleri sokak köpeklerinden dertli
Yabancıya konut satışından ilk yarıda 3 milyar dolar gelir Yabancıya konut satışından ilk yarıda 3 milyar dolar gelir
ASELSAN devler listesinde 3 basamak yükseldi ASELSAN devler listesinde 3 basamak yükseldi
İstihdamdaki engelli işçi sayısı 114 bini geçti İstihdamdaki engelli işçi sayısı 114 bini geçti
Türkiye'den yurt dışına gaz ihracatı yapabilen şirket sayısı 14 oldu Türkiye'den yurt dışına gaz ihracatı yapabilen şirket sayısı 14 oldu
Kimya sektörü için 'Singapur modeli' önerisi Kimya sektörü için 'Singapur modeli' önerisi
Türkiye'de 6 ayda 6 binin üzerinde yabancı şirket kuruldu Türkiye'de 6 ayda 6 binin üzerinde yabancı şirket kuruldu
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saltoğlu: Avrupa Yatırım Bankası'nın yaptırım kararı ekonomiyi dolaylı etkiler Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saltoğlu: Avrupa Yatırım Bankası'nın yaptırım kararı ekonomiyi dolaylı etkiler
DenizBank Genel Müdürü Ateş: TL faizlerde gerileme olacak DenizBank Genel Müdürü Ateş: TL faizlerde gerileme olacak
DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Taşkın: Afrika Türk firmalarına fırsatlar sunacak DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Taşkın: Afrika Türk firmalarına fırsatlar sunacak
Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor
Bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren iki komşu yakalandı Bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren iki komşu yakalandı
Tüketici güven endeksi açıklandı Tüketici güven endeksi açıklandı
DHKP-C’li sanıktan gündemi sarsacak itiraf: CHP'li belediyelerden para toplayıp örgüte aktardık DHKP-C’li sanıktan gündemi sarsacak itiraf: CHP'li belediyelerden para toplayıp örgüte aktardık
Fenerbahçe, Zanka için Huddersfield'a ilk teklifini yaptı Fenerbahçe, Zanka için Huddersfield'a ilk teklifini yaptı
Nurgül Yeşilçay’dan olay poz! 43 yaşındaki oyuncu fiziği ile büyüledi! Nurgül Yeşilçay’dan olay poz! 43 yaşındaki oyuncu fiziği ile büyüledi!
Baba mesleğine el attı; projesiyle dereceye yaptı Baba mesleğine el attı; projesiyle dereceye yaptı
Bursa'daki operasyonda 460 litre kaçak alkol ele geçirildi Bursa'daki operasyonda 460 litre kaçak alkol ele geçirildi
Sultangazi'de esnafın kabusu oldu! Her yerde aranıyor Sultangazi'de esnafın kabusu oldu! Her yerde aranıyor
Avrupa 'mülteci' konusunda anlaştı Avrupa 'mülteci' konusunda anlaştı
Genç akademisyeni vahşice öldürmüştü... İstenen ceza belli oldu Genç akademisyeni vahşice öldürmüştü... İstenen ceza belli oldu
Sultangazi'de sahte parayla çok sayıda esnafı dolandıran kadın aranıyor Sultangazi'de sahte parayla çok sayıda esnafı dolandıran kadın aranıyor
Fenerbahçe'de orta saha transferinin ilk sırasında Mahmut Tekdemir var Fenerbahçe'de orta saha transferinin ilk sırasında Mahmut Tekdemir var

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Temmuz 2019 Salı 11:52:11 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 11:53:02

DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Taşkın: Afrika Türk firmalarına fırsatlar sunacak

DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Taşkın, "AfCFTA'nın Afrika kıtasını kapsar vaziyete gelmesiyle Afrika'da üretim yapan tüm Türk firmaları, Afrika'nın her yerine mallarını gümrüksüz şekilde gönderme fırsatı yakalayabilecek." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika ülkelerine yapılacak yatırımların çok büyük avantaja sahip olacağını ifade etti. 

Taşkın, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'nın (AfCFTA) Afrika kıtasını kapsar vaziyete gelmesiyle Afrika'da üretim yapan tüm Türk firmalarının, iç ülkeler, komşu ülkeler ve Afrika'nın her yerine mallarını gümrüksüz şekilde gönderme fırsatı yakalayabileceğini belirtti.

Yatırımcılara tavsiyeler

Kıtada yatırım yapmak isteyen iş insanlarının lisan, kültür ve köken açısından uyumlu ve yetişmiş çalışanlardan oluşan bir ekiple çalışmasının önemli olduğunu ifade eden Taşkın, yatırımcılara yatırım yapmadan önce mevcut pazarları ziyaret etme, firma tanıtımı yapma ve iş yapılacak distribütörün bulunması tavsiyesinde bulundu.

Seyahat giderlerinin bir masraf değil, yatırım olarak görülmesi gerektiğine işaret eden Taşkın, "Bugün hükümetimiz ihracatın gelişmesi ve yeni pazarlara ulaşılması adına bizi destekliyor. Dış ticaret kapsamında her yıl firmalarımızın gerçekleştirdiği 10 seyahatin uçak biletlerini, otel masraflarını ve hatta araç kiralama bedellerinin yüzde 70'ini devletimiz teşvik olarak geri veriyor. Ancak iş insanlarımızın yüzde 80'inin, bu imkanları kullanmadığını duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Taşkın, THY'nin Kuzey Afrika ülkeleri dışında Sahraaltı Afrika'ya da uçması ve bugün 40'tan fazla kente İstanbul'dan gerçekleşen direkt uçuşların; Türklerin oraya, Afrikalıların da buraya gelişini sağladığını kaydetti.

Kıtadaki ithalat ve ihracat merkezleri hakkında da bilgi veren Taşkın, sahil kentlerinin en güçlü ticaret merkezleri ve aynı zamanda en iyi insan kaynaklarının bulunduğu yerler olduğunu vurguladı.

Türk girişimcilerin, Eximbank'ın vereceği uygun şartlı kredilerle hedeflerini gerçekleştirebileceğini aktaran Taşkın, "Türk müteahhitlik şirketleri, tamamladıkları projelerle çok güçlü bir imaj çizdiler. Tecrübeleri, birikimleri, kaliteleri, yapım süreleri müthiş bir rekabet gücü sağlamakta. Önlerine çıkan tek sorun ise finansman... Burada da Afrika Kalkınma Bankası veya iş ortaklığı yapacakları Avrupa, Japonya gibi ülkelerin banka kredilerinden faydalanabilirler." ifadelerini kullandı. 

"Afrika'da Türk bankalarının açılmasına ihtiyaç var"

Tamer Taşkın, Afrika ülkeleriyle ticaretin gelişmesindeki en büyük payın 2002 yılından sonra kıtada açılan büyükelçilikler olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şu an ticaret ataşeliklerimizin sayısının yeterli olmadığını düşünüyoruz. Ülkelerdeki boş kadroların da bir an evvel doldurulması gerekmektedir. Ticaret ataşelerimizin 3-4 yılda bir görev yerlerini değiştirmelerini en büyük dezavantaj olarak görüyoruz. Türkiye'de eğitilmiş, dilimizi bilen ve ömür boyu ülkesinde bu görevi yürütecek arkadaşlarla bu sürekliliği sağlayabiliriz. Ticaret ataşeliği bir ilişki görevi olduğu için o ülkedeki iş dünyasını, bürokrasiyi ve diğer tüm dinamikleri yakından tanımanız gerekiyor."

Eğitilmiş kalifiye çalışan bulma güçlüğü ve Türk çalışanlar için alınması gereken çalışma izinlerinde yaşanılan sorunların, Afrika ülkelerinde bürokraside yaşanan zorluklar nedeniyle geciktiğini ifade eden Taşkın, "Afrika kıtasındaki en eksik organizasyon bankacılık sistemi. Kıta ile yapılacak her türlü işin gelişimini sağlayacak Türk bankalarının açılmasına ihtiyaç var." dedi.

(AA)

DHKP-C’li sanıktan gündemi sarsacak itiraf: CHP'li belediyelerden para toplayıp...
İstanbul'da esnafın kabusu oldu! Bu kadına dikkat!
Kaftancıoğlu terör örgütü yöneticilerinin öldürülmesini kınadı
Hesabı olan herkese müjde! Bu haber herkesi ilgilendiriyor!
Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu
Türk savunma şirketleri dünya listesinde
AK Parti'nin Kurucular Kurulu'nda 10 isim listeden çıkarıldı
Bütün emeklilere 1.000 TL! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
Ceylanpınar'daki roket düşen ev görüntülendi
İşsizlik yardımı için 600 gün şartı var
'Evde 4 gün boyunca tutup zorla kurşun yutturdu’
Havada büyük gerilim! Ateş açtılar!
KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Erdoğan’ın dik duruşu bize güç veriyor
Son dakika: FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yeni operasyon
İstanbullular dikkat! Geri geliyor!
Emekliye 355 lira intibak zammı
JÖH’ten o haine bir haftalık takip
2019 YKS tercih işlemleri başladı! YKS tercihi nasıl yapılır?
Teröristlere müttefik muamelesi
Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın maliyetini açıkladı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ