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11 Şubat 2020 Salı 23:11:52 | Son Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 23:13:42

Değerli Konut Vergisi bir yıl ertelendi, vergi oranları değişti

Değerli Konut Vergisi bir yıl ertelendi, vergi oranları değişti. Tek meskeni olanalr ve 5 milyon TL'ye kadar değeri olan konutlar Değerli Konutlar Vergisi'ne tabi olmayacak. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü konutlar için değerleme yapmayacak. Bina vergi değeri esas alınacak. Değerli konut Vergisi mükellefleri 2021 başında beyanname verecek.

TBMM Genel Kurulu'nda İmar Kanunu'nda da değişiklikler içeren Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne 5 yeni madde eklendi.

Kabul edilen maddelere göre, değeri 5 milyon liraya kadar olan mesken nitelikli taşınmazlar "değerli konut vergisi"ne tabi olmayacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından değer belirleme uygulamasına son verilecek, Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen bina vergi değeri esas alınacak.

"TEK MESKENİ OLANLAR ÖDEMEYECEK"

TOKİ Başkanlığının sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazların, tek meskeni olanların ve birden fazla değerli konut kapsamına giren taşınmazı olanların en düşük değerli taşınmazı değerli konut vergisinden muaf olacak.

DEĞERLEME ORANALRI DEĞİŞTİ

Değeri 5 milyon lira ile 7,5 milyon lira arasında olan konutlarda, 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3; değeri 7,5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olan konutlarda, 7 milyon lirayı aşan kısım için binde 6; değeri 10 milyon liradan fazla olan konutlarda 10 milyon lirası için 22 bin 500 lira, fazlası içinse binde 10 oranında vergilendirme yapılacak.

Paylı mülkiyette ve el birliği mülkiyette matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınacak.

2021 YILININ BAŞINDA BEYANNAME VERİLECEK

Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2020 yılının başından itibaren geçerli olacak. 2020 yılına ilişkin olarak, 2020 yılında verilmesi gereken beyanname verilmeyecek, vergi tahakkuk ettirilmeyecek.  Cumhurbaşkanı bu hükümde yer alan süreleri 1 yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

BİNA VERGİ DEĞERİ ESAS ALINACAK

Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2021 yılının başından itibaren başlayacak. Değerli konut vergisinin uygulanmasında Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kanunlaşarak yürürlüğe girmesinden önce Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerler dikkate alınmayacak.

Ayrıca değerli konut vergisine ilişkin hükümleri içeren Emlak Vergisi Kanunu'nun 43. maddesi yürürlükten kaldırıldı.

İHA

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