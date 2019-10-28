DASK'tan 1.4 milyon TL'lik hasar ödemesi
26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ ve Balıkesir'den 10 bini aşkın hasar ihbarı yapıldı.
Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) hızla hasar ihbarlarını almaya ve hasar tespit çalışmaları için eksper görevlendirmelerini yapmaya başladı. 25 Ekim itibarıyla İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Kocaeli, Bursa ve Balıkesir'den Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi için hasar ihbarı sayısı 10 bini aştı. DASK bugüne kadar, 1.4 milyon TL'lik ödeme gerçekleştirdi. Bu arada, hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
DEPREM SİGORTASI ARTTI
İstanbul'daki 3 milyon 682 bin 450 konuttan, 2 milyon 421 bin 859'unun Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi bulunuyor. Son yaşanan depremin ardından İstanbul'da, depreme karşı sigortalanan konutların oranı yüzde 66'ya yükseldi. Bu oran, Tekirdağ'da yüzde 80'e, Kocaeli'nde yüzde 66'ya, Balıkesir'de yüzde 58'e ve Bursa'da yüzde 57'ye çıktı.
ALO DASK 125 HATTI
DASK'ın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, eksperlerin hasar tespiti için sigortalı konutlara gönderildiği ve bu konudaki çalışmaların devam ettiği belirtilerek, 26 Eylül ve sonrasında gerçekleşen İstanbul depremlerinden sonra, hasarlı binalara düzenlenecek sigorta poliçelerine ait hasarların teminat kapsamı dışında değerlendirileceği kaydedildi. Bu arada, hasar ihbarları AloDask125 çağrı merkezi veya sesli yanıt sistemi üzerinden ve “www.dask.gov.tr” internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.
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