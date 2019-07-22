Dar gelirliye ucuz konut

Türkiye'nin farklı noktalarında konut inşasına devam eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bu yıl da özellikle emekli ve dar gelir grubuna odaklandı. Birçok ilde konutlarını satışa çıkaran TOKİ, ev sahibi olmak isteyen düşük bütçeli vatandaşlar için binlerce konutu daha satışa sundu. 21 ilde hayata geçirilen konut projeleri özellikle dar gelirli, engelli ve emekli vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor.

BAŞVURU TARİHİNE DİKKAT

83 bin liradan başlayan konut fiyatlarında, taksitlerde 306 liradan başlayarak artıyor. Düşük taksit fiyatlarıyla ev sahibi olma şansı sunan TOKİ’nin bu konutları için son başvuru tarihi, 31 Temmuz, 29 Ağustos, 30 Eylül ve 31 Aralık olarak 4 farklı döneme ayrılıyor.

YÜZDE 10 PEŞİNAT ÖDENECEK

Açık satışta bulunan konutların başlangıç fiyatı 83 bin 345 lirayla 271 bin 536 lira arasında değişiyor. Ödeme seçenekleri ise 15 yıla hatta 20 yıla kadar uzanıyor. Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak değişiklik gösteriyor. Ödenen peşinata göre vade de uzayabiliyor. Vade süreleri de projeye göre 96, 108, 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor.

240 AY VADE İMKÂNI VAR

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleriyle bunların dul ve yetimlerine yüzde 10 peşin 240 ay vadeli, sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıcı teslim tarihini takip eden ayitibarıyla başlayacak şekilde konut satışı yapılıyor. Diğer satışlarda ilk taksit ödemeleri sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay itibarıyla başlatılıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olmak, projenin bulunduğu il/ilçe sınırlarıiçinde bir yıldan az olmamak koşuluyla ikamet etmek, TOKİ’den konut satın almamış ve konut kredisi kullanmamış olmak, kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun olmaması, başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmak, aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4 bin 500 TL olması gerekiyor.