Dalındayken satılan Ordu kivisi tescillendi

Ordu Valiliğinin himayesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün girişimleriyle Ordu kivisinin markalaşması için bir süre önce çalışma başlatıldı.

Hasattan önce, henüz dalındayken satılan ve depo ömrünün uzun olmasıyla dikkati çeken Ordu kivisi için ilgili kurumların yürüttüğü çalışmalardan olumlu sonuç alındı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca Ordu kivisinin coğrafi işaret olarak tescillenmesi, kentteki üreticiler tarafından sevinçle karşılandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine, Ordu kivisi yetiştiriciliğinin son 20 yıllık periyotta sürekli arttığını söyledi.

Kentin sahil ve orta kesiminde yaklaşık 3 bin dekar alanda kivi yetiştiriciliği yapıldığını belirten Yılmaz, Ordu'da yıllık kivi üretiminin ortalama 8 bin ton olduğunu ancak 8 bin tonluk daha üretim yapılabilecek alanların bulunduğunu aktardı.

Yılmaz, Ordu kivisinin coğrafi işaret alması noktasında uzun süredir yoğun çalışma yaptıklarını ifade ederek, "İlimize kivi almaya gelen alıcılar, Ordu kivisinin depoda uzun süre dayandığından bahsettiler. Ordu kivisinin kendine has aroması ve depoya dayanıklılığı nedeniyle tercih edildiğini bizlere ifade ediyorlardı. Bunun üzerine Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurmaya karar verdik." dedi.

"Depoda uzun süre muhafaza edilebildiği bilimsel olarak ortaya konuldu"



Yapılan ilk başvuruda bu özelliklerin ortaya konulması, bilimsel olarak ispatlanması gerektiğinin kendilerine bildirildiğini anlatan Yılmaz, "Bunun üzerine üniversitemizle yapmış olduğumuz çalışmalarda diğer illerde yetiştirilen kivi ile Ordu kivisinin depoya dayanıklılığı ve diğer özellikleri yönünden mukayesesi yapıldı. Bu çalışmalarda, Ordu kivisinin depoda uzun süre muhafaza edilebildiği bilimsel olarak ortaya konuldu." diye konuştu.

Yılmaz, bu çalışmaların ardından ocak ayı içerisinde resmi olarak yeni bir başvuru yaptıklarını kaydederek, bu aşamalar tamamlandıktan sonra 16 Eylül itibarıyla Ordu kivisinin resmen tescillendiğini söyledi.

(AA)