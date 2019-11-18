DAİB üyesi firmalardan 10 ayda 182 ülkeye 1,5 milyar dolarlık ihracat

  • Bist 100
    107175
  • Dolar
    5,7252
  • Euro
    6,3344
  • Altın
    269,0830
İstanbul
13 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Siirt'teki gerçekleştirilen terör operasyonunda PKK'lılara ait drone ele geçirildi Siirt'teki gerçekleştirilen terör operasyonunda PKK'lılara ait drone ele geçirildi
Galatasaray'a bedavaya Brezilyalı stoper Galatasaray'a bedavaya Brezilyalı stoper
Rusya'dan Ukrayna'ya müthiş teklif: Transit doğal gaz sözleşmesini uzatalım Rusya'dan Ukrayna'ya müthiş teklif: Transit doğal gaz sözleşmesini uzatalım
Bekçilik sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sonuçları 2019 sorgulama ekranı Bekçilik sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sonuçları 2019 sorgulama ekranı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
Asker selamı veren hentbolcu Yunus Özmusul’un sözleşmesi feshedildi Asker selamı veren hentbolcu Yunus Özmusul’un sözleşmesi feshedildi
Trump'ın oy kaygısı nedeniyle elektronik sigara yasağından vazgeçtiği iddia edildi Trump'ın oy kaygısı nedeniyle elektronik sigara yasağından vazgeçtiği iddia edildi
Kemal Öztürk'ten Ahmet Hakan'a cevap Kemal Öztürk'ten Ahmet Hakan'a cevap
Öğretmenlere güzel haber: Türkiye'nin 957 ilçesine öğretmen destek noktaları açılıyor Öğretmenlere güzel haber: Türkiye'nin 957 ilçesine öğretmen destek noktaları açılıyor
Borsa İstanbul VİOP'ta 'Akşam Seansı' dönemi başlıyor Borsa İstanbul VİOP'ta 'Akşam Seansı' dönemi başlıyor
NYT’den çarpıcı iddia: Trump oy kaygısı yüzünden yasaktan vazgeçti NYT’den çarpıcı iddia: Trump oy kaygısı yüzünden yasaktan vazgeçti
El Bab'ta 18 kişinin öldüğü bombalı saldırıyı organize eden 2 teröristin Kandil'den olduğu ortaya çıktı El Bab'ta 18 kişinin öldüğü bombalı saldırıyı organize eden 2 teröristin Kandil'den olduğu ortaya çıktı
Kastamonu'da 70 gündür kayıp olarak aranan alzheimer hastası kadının kemikleri bulundu Kastamonu'da 70 gündür kayıp olarak aranan alzheimer hastası kadının kemikleri bulundu
VGM bursu ne kadar? VGM burs sonuçları 2019 sorgulama ekranı VGM bursu ne kadar? VGM burs sonuçları 2019 sorgulama ekranı
Gönül Yazar ve Rüzgar Mağden ayrıldı! Gönül Yazar ve Rüzgar Mağden ayrıldı!
Burkina Faso Genelkurmay Başkanlığı'dan Fransa'ya hava sahası uyarısı: Vururuz Burkina Faso Genelkurmay Başkanlığı'dan Fransa'ya hava sahası uyarısı: Vururuz
Kadın'da sürpriz oyuncu! Kadın'da sürpriz oyuncu!
Kadın'da sürpriz oyuncu! Kadın'da sürpriz oyuncu!
Ayşe Hatun Önal: Davetsiz misafirlere evde yok numarası yapıyorum! Ayşe Hatun Önal: Davetsiz misafirlere evde yok numarası yapıyorum!
Cenk Gönen: 'Çok zor zamanlardan geçtim ama pes etmedim' Cenk Gönen: 'Çok zor zamanlardan geçtim ama pes etmedim'
MSB'den bayrak tepkisi: Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki eylemlerde KKTC Bayrağı’nın yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz MSB'den bayrak tepkisi: Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki eylemlerde KKTC Bayrağı’nın yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz
İran'dan ABD'ye sert tepki: Samimiyetsiz ve iki yüzlü İran'dan ABD'ye sert tepki: Samimiyetsiz ve iki yüzlü
Bakan Soylu: Türkiye'nin komşuları değişti Bakan Soylu: Türkiye'nin komşuları değişti
Kıbrıs'ta emekli generallerimizden emperyalistlere Doğu Akdeniz uyarısı: Kimse denemeye kalkmasın Kıbrıs'ta emekli generallerimizden emperyalistlere Doğu Akdeniz uyarısı: Kimse denemeye kalkmasın

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Kasım 2019 Pazartesi 14:25:32 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 14:26:23

DAİB üyesi firmalardan 10 ayda 182 ülkeye 1,5 milyar dolarlık ihracat

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyesi firmalarca yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,15 artarken, birliğin ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde ilk sırada Irak yer aldı.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmalarca 17 ilden bu yılın ocak-ekim döneminde 1 milyar 508 milyon 829 bin dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın 10 ayında birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 182 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

Birliğin 10 aylık ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,15 artarak 1 milyar 508 milyon 829 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın 10 aylık döneminde tarım ürünlerinden 232 milyon 656 bin dolar, madencilik sektöründen 70 milyon 477 bin dolar ihracat yapan DAİB üyeleri, bu yılın aynı döneminde tarımda yüzde 9,68 artışla 255 milyon 170 bin, madencilik sektöründe yüzde 15,30 artışla 81 milyon 261 bin dolarlık dış satıma imza attı.

İhracatın çoğu sanayi ürünlerinden

Geçen yılın 10 ayında 1 milyar 145 milyon dolarlık sanayi ürünü ihracatı yapan DAİB, bu yılın 10 aylık döneminde sanayide yüzde 2,34'lük artışla 1 milyar 172 milyon dolarlık ürün satışı gerçekleştirdi.

Sanayi sektörü ihracatında ilk sırayı 202 milyon dolar ile makine sektörü aldı. Bu sektörü 189 milyon dolar ile kimyevi madde, 180 milyon dolar ile de hazır giyim ve konfeksiyon izledi.

Birlik, tarım ürünleri ihracatında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 31 milyon 341 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 43 milyon 15 bin dolar, meyve sebze mamullerinden ise 28 milyon 642 bin dolarlık ihracat yaptı.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinden de yılın 10 ayında 123 milyon 31 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Irak ihracatta lider ülke

Birliğin ocak-ekim dönemdeki ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde ilk sırada Irak yer aldı.

Ocak-ekim döneminde Irak'a 351 milyon bin dolarlık ürün satıldı, bu ülkeyi 98 milyon dolarla Azerbaycan-Nahçivan, 87 milyon dolar ile Almanya, 75 milyon dolar ile İran takip etti.

DAİB, söz konusu dönemde 182 ülkeye ihracat yaparak bu ülkelerin 82'sinde ihracat payını artırdı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ