Daha iyi bir seyahat deneyimi için: Fly Good Feel Good

Projede uçuş öncesi hazırlıktan kabin egzersizlerine, uyku düzeninden yoga ve meditasyona kadar uçak seyahatini olumlu yönde etkileyecek pek çok konuda yolculara rehberlik ediliyor. Her bir konu, Dr. Halit Yerebakan öncülüğünde alanında uzman kişilerce ele alınıyor ve yolcuların uçuş deneyimine yönelik öneriler detaylı bir şekilde anlatılıyor.

Projenin ilk aşamasında, Uçak İçi Eğlence Sistemi üzerinden ulaşılabilecek 9 bilgilendirici video; bebek ve çocuklarla uçuş, uçuş sırasında beslenme, hamilelikte uçak seyahati, jetlag’in etkilerini azaltma, uçuş sırasında burun ve kulak tıkanıklığının önlenmesi, uçuş sırasında yapılabilecek egzersizler gibi farklı konu başlıklarında tavsiyeler içeriyor. İlerleyen dönemlerde, bu videolara yenileri eklenecek ve uçuş deneyiminin tüm aşamalarına ilişkin benzersiz tüyolara bu çatı altında yer verilecek.



Fly Good Feel Good uygulaması kapsamında Flying Doctor uygulaması da hayata geçirildi. Gönüllülük esasına dayalı olan uygulamada diplomalarıyla sisteme kaydolan tıp doktorları seyahatlerinden mil kazanacak ve uçuş esnasında doktor ihtiyacı doğduğunda uçakta olan Flying Doctor sistemine kayıtlı doktorlardan direkt destek istenebilecek.

Projede ele alınan konular, yolcuların sadece uçuş esnasında değil seyahatlerinin tamamında ihtiyaç duyabileceği detayları içeriyor. Bu sebeple, proje oluşturulurken bilgilerin her an ulaşılabilir olmasına özen gösterildi. Projeye özel bir web sitesi, sosyal medya hesapları ve Türk Hava Yolları özel yolcu salonu Lounge İstanbul’da Fly Good Feel Good köşesi hazırlandı.

Türk Hava Yolları A.O.

Basın Müşavirliği

Türk Hava Yolları Hakkında: 1933 Yılında 5 uçaktan oluşan mütevazı bir filo ile kurulan Star İttifakı üyesi Türk Hava Yolları, bugün 338 (yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 250 uluslararası, 49 yurtiçi olmak üzere dünyada 299 noktaya uçan, 4 yıldızlı havayolu şirketidir. 2016 yılı Skytrax değerlendirmesine göre Türk Hava Yolları, art arda olmak üzere 6. kez “Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi”, 8. kez de “Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi” seçildi. 2010 yılında dünyanın “En İyi Ekonomi İkram Servisi”, 2013 ve 2014 yıllarında da “En İyi Business Class İkram Servisi” ödüllerini elde eden Türk Hava Yolları, bu yıl da aynı ödüle sahip olurken, geçtiğimiz yıl lâyık görüldüğü dünyanın “En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu İkramı” ödülünü yine bu yılki değerlendirme sonuçlarına göre almaya hak kazandı. Türk Hava Yolları ile ilgili daha geniş bilgiye www.turkishairlines.com web adresinden veya Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin ve Instagram hesapları üzerinden ulaşılabilir.

Star İttifakı Hakkında:

Türk Hava Yolları, 1997 yılında uluslararası ölçekte seyahat edenler için dünya genelinde ulaşım, tanınırlık ve hizmet sunan ve ilk küresel ölçekli havayolu ittifakı olarak kurulan Star İttifakı üyesidir. Air Transport World tarafından “Market Leadership Award” ve Business Traveller Magazine ile Skytrax tarafından “Best Airline Alliance“ ödülleri gibi sayısız ödüle lâyık görülen Star İttifakı’na üye havayolu şirketleri; Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Avianca Brazil, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Portugal, Turkish Airlines, THAI ve United. Star İttifakı, hâli hazırda 190 ülkedeki 1.300 havalimanına 18.450'den fazla günlük uçuş sağlamaktadır.