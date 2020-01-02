  • Bist 100
    114425
  • Dolar
    5,9521
  • Euro
    6,6725
  • Altın
    290,9710
İstanbul
5 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem! İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem!
Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı! Türkiye'de 2019 yılında 38 ton altın üretildi Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı! Türkiye'de 2019 yılında 38 ton altın üretildi
Erzincan'da feci kaza! Yolcu otobüsü iş makinesine çarptı Erzincan'da feci kaza! Yolcu otobüsü iş makinesine çarptı
Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan El Chapo itirafı: Eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan El Chapo itirafı: Eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü
7 ilde enerji santralleri için acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de 7 ilde enerji santralleri için acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Endonezya'daki selde ölü sayısı yükseliyor Endonezya'daki selde ölü sayısı yükseliyor
Sahnede 2020 coşkusu Sahnede 2020 coşkusu
Merve Özbey'in tek isteği bebek Merve Özbey'in tek isteği bebek
Serdar Ortaç'tan itiraf! 'Chole'den başkasına bakamıyorum' Serdar Ortaç'tan itiraf! 'Chole'den başkasına bakamıyorum'
Ünlülerin yeni yıl dilekleri Ünlülerin yeni yıl dilekleri
Huzuru arayan güzel Burcu Özberk Huzuru arayan güzel Burcu Özberk
'Bize her gün ocak' 'Bize her gün ocak'
Bugün burçları neler bekliyor? Bugün burçları neler bekliyor?
Engelli kızın Esra Erol canlı yayınındaki itirafları olay oldu Engelli kızın Esra Erol canlı yayınındaki itirafları olay oldu
'Herkes donör olsun' 'Herkes donör olsun'
Talih kuşu kime kondu? Talih kuşu kime kondu?
Obez arkadaş, obez yapıyor Obez arkadaş, obez yapıyor
Hastalıksavar besinlerle kışı zinde geçirin Hastalıksavar besinlerle kışı zinde geçirin
Yeşil çay karaciğerin de dostu Yeşil çay karaciğerin de dostu
Gözleri sakın ovuşturmayın Gözleri sakın ovuşturmayın
Hadımköy'de kumaş fabrikasında yangın... Hadımköy'de kumaş fabrikasında yangın...
Antalya'da "Baba Parası" filminin galası yapıldı Antalya'da "Baba Parası" filminin galası yapıldı
Libya'daki meşru yönetimden 'Suheyrat Anlaşması'na bağlılık' vurgusu Libya'daki meşru yönetimden 'Suheyrat Anlaşması'na bağlılık' vurgusu
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar ve dolu düştü! Akşam saatlerinde etkili oldu İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar ve dolu düştü! Akşam saatlerinde etkili oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Ocak 2020 Perşembe 07:50:04 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 08:07:19

Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı! Türkiye'de 2019 yılında 38 ton altın üretildi

Türkiye'de 2018 yılında 27.1 olan altın üretiminin 2019 yılında, yüzde 40'lık artışla 38 tona çıktı.

AMD Başkanı Hasan Yücel, 2019 yılındaki altın üretimi verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yücel, 2018 yılındaki 27.1 ton olan altın üretiminin, 2019 yılında yüzde 40'lık artışla 38 tona çıktığına dikkat çekerek, "2019 yılında yaşanan tüm tartışma ve olumsuzluklara rağmen altın üretiminde bu sıçramanın yaşanması, ülkemiz ve ekonomimiz açısından sevindirici bir gelişmedir. Böylece 2013'deki 33.5 tonluk altın üretimi rekorunu egale ederek, altın üretiminde 2019 yılında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Böylece üreticiler olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'e verdiğimiz sözü yerine getirmiş olduk. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmazsa, 2020 yılında da 45 tonun üzerinde bir üretimle yeni bir rekora ulaşacağımızı öngörüyoruz" dedi.

'CUMHURİYET TARİHİ REKORU KIRILDI'

Türkiye'de ilk altın üretiminin 2001 yılında başladığını belirten Yücel, "2000 yılında ülkemizde sıfır altın üretilirken, 2001 yılında 1.4 tonla başlayan altın üretimimiz sürekli artarak, 2013 yılında 33.5 tona çıktı. Ancak 2013 yılından sonra özellikle izin süreçlerinde yaşanan sıkıntılar ve diğer etkenler nedeniyle üretim düşme eğilimine girdi. Bir önceki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak döneminde başlatılan 'Milli Enerji ve Maden Politikası' ile hükümetimizin aldığı önlemler ve verdiği desteklerle Türkiye'de altın üretimi 2017 yılından itibaren yeniden yükseliş trendine girererek, 2018 yılında 27.5 tona çıktı. 2019 yılında ise 38 tonluk üretimle Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Bu rekor sektörün umutlarını artırdı" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE 6 BİN 500 TON ALTIN VAR'

Yücel, yapılan bilimsel çalışmaların sonucunda, Türkiye'nin altın potansiyelinin 6 bin 500 ton civarında olduğunun tespit edildiğini ve bunun şimdilik bin 100 tonunun rezerve dönüştürüldüğünü, 338 tonunun ise üretilerek ekonomiye kazandırıldığını kaydetti. Yücel, "Türkiye, geleneksel alışkanlıklarına da bağlı olarak, kişi başına altın satın alımında dünyanın ilk sıralarında yer alıyor. Yılda yaklaşık 140-160 ton altın ithalatından dolayı 7-8 milyar dolarlık cari açık veriyoruz. Oysa kendi potansiyelini harekete geçirerek Türkiye, önümüzdeki birkaç yılda altın ithalatından kaynaklanan bu cari açığın yüzde 60'ını rahatlıkla kapatabilir. Bunu gerçekleştirecek potansiyele, teknolojiye ve birikime sahibiz" diye konuştu. 

DHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ