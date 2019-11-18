Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yıllık hedef 5 milyar TL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda çalışan insan kaynağımızı 300 bin kişiye ve araştırmacı sayımızı 200 bin kişiye yükseltmeyi amaçlıyoruz."

Fuat Oktay: "Kalkınma ajanslarımızın başlatacağı Bölgesel Girişim Sermayesi Programı ile finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden destekleyeceğiz."