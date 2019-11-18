18 Kasım 2019 Pazartesi 10:44:00 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 10:50:58
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yıllık hedef 5 milyar TL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını hedefliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda çalışan insan kaynağımızı 300 bin kişiye ve araştırmacı sayımızı 200 bin kişiye yükseltmeyi amaçlıyoruz."
Fuat Oktay: "Kalkınma ajanslarımızın başlatacağı Bölgesel Girişim Sermayesi Programı ile finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden destekleyeceğiz."
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