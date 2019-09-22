22 Eylül 2019 Pazar 17:20:01 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 17:22:42
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Teknoloji dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Oktay, "Sizler böyle kararlı oldukça, uçan araçları da yeni nesil SİHA'ları da yeni nesil insanlı ve insansız savaş uçaklarımızı da sivil hava araçlarımızı da ve uzay mekiklerini de inşallah Türk mühendislerin tasarlayıp ülkemize armağan edeceğine canı gönülden inanıyorum." dedi.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz
- Son Dakika: E-belediye sistemi tüm belediyelerde gelecek yıl devreye girecek
- TOKİ'nin indirim kampanyası yarın başlıyor
- İnternet üzeriden tatil satın alan aile, otele gidince dolandırıldığını anladı
- Evlenen çifte 68 bin lira!