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24 Ekim 2019 Perşembe 09:57:30 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 10:02:18

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye, İş Yapma Kolaylığı Endeksinde 33. sıraya yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 190 ülke arasında 43'üncü sıradan 33'üncü sıraya yükseldi. 33'üncü sıra bizim için asla ve asla yeterli değildir. Israrla endekste daha üst basamaklara yükselmeyi, öncelikli olarak ilk 20'ye girmeyi hedefliyoruz. Gerek yerli, gerekse yabancı yatırımcıların Türkiye'ye daha çok doğrudan yatırım yapması ve KOBİ'lerin daha da kolay iş yapmalarını sağlamak için çalışmalarımızı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ara vermeden sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 190 ülke arasında 43'üncü sıradan 33'üncü sıraya yükseldi." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yaptığı yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, sahada ve masada arka arkaya elde edilen başarıların ardından ekonomi alanında da bugün Türkiye adına önemli bir kazanım sağladıklarını belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uygulanan kapsamlı ve hedef odaklı ekonomi politikalarının meyvelerini verdiğine dikkati çeken Oktay, manipülasyon girişimleri ve ekonomik saldırılara rağmen Türkiye ekonomisinin sahip olduğu potansiyel ve donanımla uluslararası alanda başarılarına bir yenisini daha eklediğini vurguladı.

Dünya Bankası tarafından hazırlanan, 190 ülkenin yatırım ortamını inceleyen Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi Raporu'nun (Doing Business) açıklandığını bildiren Oktay, şunları kaydetti:

"Beklentilerimiz doğrultusunda, Türkiye, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 190 ülke arasında 43'üncü sıradan 33'üncü sıraya yükseldi. Toplamda ise 60'ıncı sırada olduğumuz 2 yıl önceye göre 27 sıralık bir iyileşme göstermiş durumdayız. Küresel ticaret savaşlarının gündemi şekillendirdiği, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin doğrudan yatırım çekmek için büyük bir rekabet içinde olduğu bir dönemde, Türkiye'nin son 2 yılda gösterdiği 27 basamaklık ilerleme son derece olumlu bir gelişmedir.

Türkiye bu ilerleme ile Doing Business sıralamasında G20 ülkeleri arasında 11'inci sırada yerini almıştır. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, 33'üncü sıra da bizim için asla ve asla yeterli değildir. Israrla endekste daha üst basamaklara yükselmeyi, öncelikli olarak ilk 20'ye girmeyi hedefliyoruz. Gerek yerli, gerekse yabancı yatırımcıların Türkiye'ye daha çok doğrudan yatırım yapması ve KOBİ'lerin daha da kolay iş yapmalarını sağlamak için çalışmalarımızı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ara vermeden sürdüreceğiz."

Oktay, yaptıkları çalışmalarla bu sonucun elde edilmesine katkı sağlayan başta Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kuruluna teşekkür etti.

İş Yapma Kolaylığı Endeksi çalışmalarının kurumsallaşmasında önemli katkıları olan eski Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'a da teşekkür eden Fuat Oktay, "Bu sonucun ülkemize ve yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyor, diplomaside, güvenlikte ve tüm alanlarda daha nice başarılara birlik ve beraberlik içinde ulaşmayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA

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