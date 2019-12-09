09 Aralık 2019 Pazartesi 12:44:25 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 13:14:54
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 2020 büyüme hedefimiz yüzde 5
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 büyüme hedefinin yüzde 5 olduğunu duyurdu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Son çeyrekte de önemli bir sıçrama ile büyümenin artmasını ve 2019 yılını yüzde 0,5 oranında pozitif bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. 2020 yılı büyüme hedefimiz yüzde 5 olarak belirlenmiştir" dedi.
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