Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı: Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi
Prof. Dr. Cem Kılıç, Başkan Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuyla ilgili olarak Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini açıkladı.
Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
NTV yayınında konuşan Prof. Dr. Cem Kılıç, yeni bir formül üretilmesi konusunda harekete geçildiğini duyurdu.
Kılıç şunları söyledi: "Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor."
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