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22 Ağustos 2019 Perşembe 12:55:30 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:56:55

Coğrafi işaretli Çubuk turşusu ATO'da kuruldu

ATO Başkanı Gürsel Baran, "Küreselleşen dünyada yerel değerlerin önem kazanması coğrafi işaret tescilli ürünleri önemli hale getiriyor." dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, coğrafi işaretin, yöresel nitelikte ve geleneksel değerler taşıyan ürünleri ilgi odağı haline getiren bir tescil sistemi olduğunu belirterek, "Küreselleşen dünyada yerel değerlerin önem kazanması coğrafi işaret tescilli ürünleri önemli hale getiriyor." dedi.

ATO'da, 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi ve 14. Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de 436 ürünün coğrafi tescil aldığını, 416 ürünün de coğrafi işaret için işlemlerinin devam ettiğini söyledi. Coğrafi işaretin, yöresel nitelikte ve geleneksel değerler taşıyan ürünleri ilgi odağı haline getiren bir tescil sistemi olduğuna işaret eden Baran, "Küreselleşen dünyada yerel değerlerin giderek önem kazanması coğrafi işaret tescilli ürünleri daha da önemli hale getiriyor." diye konuştu.

Baran, ürüne pazarlama gücü katan coğrafi işaretin katma değer ve istihdam sağladığını, üretici gelirlerini yükselttiğini, kırsal nüfusu yerinde tutarak tarımsal üretimin çeşitliliğini teşvik ettiğini, özgün ürünlerin gelişmesini sağladığını, kırsal kalkınmaya da katkı verdiğini dile getirdi.

Hedef 10 bin ton Çubuk turşusu ihracatı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, "Dünyanın tek turşu festivali Çubuk'ta" sloganıyla 2005'te yapılan ve ilçeyle özdeşleşen festivalin bu yıl 14'üncüsünü düzenleyeceklerini söyledi.

Festivalin, coğrafi işaret belgesi olan Çubuk turşusunun tanıtımı, satışı ve kapasite artırımına faydası olduğunu vurgulayan Demirbaş, "Festivalimiz dünyaya açılan bir pencere olmuştur. Bugüne kadar 50'nin üzerinde ülkeden gelen misafirlerimiz ve katılımcılarımız sayesinde, hem ülkemizin tanıtımında hem de kültürlerimizin yaşatılmasında büyük rolü olduğunu düşünüyorum." dedi.

Demirbaş, Çubuk turşusunun üretim belgeli 24 işletmede üretildiği bilgisini vererek, "Çubuk turşusunda bu yılki üretim hedefi 40 bin ton, ihracat hedefi ise 10 bin ton." diye konuştu.

Toplantının ardından katılımcılarla birlikte Çubuk turşusu kuruldu.

(AA)

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