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06 Eylül 2019 Cuma 08:38:17 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 08:38:45

Çinlilerin kiraz ve siyah incire ilgisi artıyor

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Uçak, "Çin kısa sürede kiraz ihracatımızda 4. büyük pazar konumuna yükseldi." dedi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Çin'in kiraz ihracatında kısa sürede 4. büyük pazar konumuna yükseldiğini belirtti.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hong Kong'ta 4-6 Eylül'de düzenlenen "Asia Fruit Logistica 2019 Fuarı"nda, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin standını ziyaret eden Çinlilerden en fazla kiraz ve siyah incir talebi geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uçak, Uzak Doğu ülkelerinden gelen ithalatçıların Türk kirazına ve siyah incirine ilgilerinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Çin'de kiraz en çok sevilen meyve. Çin ve Hong Kong'a 6,8 milyon dolarlık kiraz ihracatı gerçekleştirdik. Çin kısa sürede kiraz ihracatımızda 4. büyük pazar konumuna yükseldi. Hong Kong'a Türkiye'nin kiraz ihracatı şu ana kadar 2019 yılında yüzde 79'luk artışla 1 milyon 921 bin dolardan, 3 milyon 435 bin dolara yükseldi. Önümüzdeki yıllarda kiraz ihracatımızda Çin, bu ticaretten çok daha büyük pay alacak." ifadelerini kullandı.

Çinlilerin siyah incire de yoğun ilgi gösterdiklerini aktaran Uçak, 2019 yılında taze siyah incir ihracatının 29 Temmuz'da başladığını, o tarihten bu yana Hong Kong'a 886 bin dolarlık taze siyah incir ihraç edildiğini dile getirdi.

Uçak, fuarda Türkiye'nin ürettiği ve ihraç ettiği diğer yaş meyve sebzeler ile kurutulmuş domates, turşular ve diğer meyve sebze mamulleri ile ilgili de tanıtım yaptıklarını, verimli bir fuar geçirdiklerini kaydetti.

(AA)

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