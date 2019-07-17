Çinliler antepfıstığı için geliyor

Çin’in önemli kuruluşlarından birisi olan “COFCO Sundry” adına kente gelecek ticari heyetin, sektör temsilcileriyle ikili iş görüşmeleri yapacağını vurgulayan Çıkmaz, “Heyetin özellikle antepfıstığı başta olmak üzere fındık, nohut, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir ve kuru dut alımı yapmak istediği tarafımıza bildirilmiştir” dedi. 2018'in ilk 6 aylık diliminde Türkiye genelinde 21 milyon 815 bin 862 dolarlık antepfıstığı ihracatı yapıldığını aktaran Çıkmaz, bu yılın ocak-haziran döneminde ise 80 milyon 445 bin 735 dolarlık ihracatı gerçekleştirildiğini belirtti.