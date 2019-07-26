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26 Temmuz 2019 Cuma 10:53:04 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:53:55

Çinliler Antep fıstığı ve kuru meyve için geldi

Çin'in en büyük tedarikçi kuruluşlarından "COFCO Sundry" adına Gaziantep'e gelen alım heyeti, kuru meyve ihracatçılarıyla görüştü, ürünlerini inceledi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, kuru meyve alanında dünyanın en önemli üretim merkezleri arasında yer alan Türkiye pazarından, daha fazla kuru meyve ve mamulleri ithal etmeyi planlayan Çin'in en büyük tedarikçi kuruluşlarından COFCO Sundry'den gelen alım heyeti, Antep fıstığı, kayısı, fındık, kuru incir, kuru üzüm ve kuru dut gibi ürünleri inceleyerek, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ile Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz'dan kuru meyve üretimi ve sektörle ilgili bilgi aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kileci, doğal ürünler yanında bu ürünlerin işlenmiş hallerinin ihracatını da hedeflediklerini belirterek, "Çinli satın alma heyetini birliğimizde ağırladık. Kuru meyve üretici ve ihracatçı firmalarımız, heyetle görüşerek talep edilen ürünlerin numunelerini gösterip bilgiler verdiler. Yapılan ikili görüşmelerin kuru meyve ihracatımıza olumlu yansıyacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Dünyanın birçok ülkesinde doğal ürünlere talebin artmaya başladığına, bu anlamda Türkiye'nin önemli bir üretim merkezi durumunda bulunduğuna dikkati çeken Kileci, şunları kaydetti:

"Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve özellikle Gaziantep dünyanın birçok ülkesine gıda ihracatı gerçekleştiriyor. Gıda ihracatına yüksek katma değerli ürünlerimizi eklersek asıl başarıyı o zaman yakalamış oluruz. Antep fıstığı, kayısı, fındık, kuru incir, kuru üzüm ve kuru dut gibi ürünlerimizden ürettiğimiz yüksek katma değerli ürünlerimizi de Çin alım heyetiyle paylaştık. Amacımız, Antep fıstığını, Malatya kayısısını ve öz kaynaklarımızdan ürettiğimiz kuruyemişleri tanıtmak. Antep fıstığı ve Antep fıstığından yapılabilecek ürünleri ön plana çıkarmak. Bu gibi özel nitelikli alım heyeti organizasyonları, ürünlerimizi tanıtmak, farkındalığı sağlamak ve iki ülke arasındaki ticareti geliştirmek açısından faydalı olacaktır. Alım heyeti tarafından istenilen gerekli teknik bilgiler ve raporlar firmalarımız tarafından hazırlanarak gönderilecek. Görüşmelerin verimli geçtiğini, önümüzdeki günlerde Çin alım heyetinden özellikle katma değerli ürünlerimize yönelik önemli talepler geleceğini umuyoruz."

"Çin kuru meyve ihracatı açısından önemli bir pazar"

Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz da Çin'in Güneydoğu Anadolu'nun bereketli topraklarında üretilen kuru meyvenin ihracatı açısından önemli bir pazar olduğunu belirtti.

Alım heyetinin kuru meyve ürünlerinden Antep fıstığı, fındık, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir ve kuru dut için inceleme yapmak istediğini kendilerine bildirdiğini aktaran Çıkmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kuru meyve ihracatçısı üyelerimize heyetin geleceğini duyurduk ve firmalarımızın heyetle buluşmasını sağladık. Firmalarımız ürünlerimizi, bu ürünlerden elde edilen mamulleri tanıtma fırsatı buldu. Çin'den gelen alım heyeti hem ön incelemelerde bulundu hem de ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Heyet, sunulan raporlar üzerinden değerlendirmelerini yapacak. Kendilerinin bizden birtakım talepleri de oldu, sağlıklı ürünler için özel raporlar istiyorlar. Biz de bu talep çerçevesinde gerekli çalışmaları yapacağız. Kayısı ihracatını ve Antep fıstığının tanıtımını daha da ileriye götürmek için çalışıyoruz. Görüşmelerin ihracatımıza olumlu yansımasını diliyorum."

(AA)

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