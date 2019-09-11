Çin'den önemli karar! Vergiden muaf tutacağı ABD ürünlerini açıkladı

Çin, ABD'den ithal ettiği madeni yağlar, peynir altı suyu, mısır, soya fasulyesi ve domuz etinden ek gümrük vergisi alınmayacağını duyurdu.

Çin, ABD'nin en değerli tarım ürünleri arasında olan soya fasulyesi ve mısırın en büyük ithalatçısı.

Muafiyet 17 Eylül’de yürürlüğe girecek ve 16 Eylül 2020’ye kadar bir yıl süreyle geçerli olacak. Bakanlık, internet sitesinde yayınlanan gümrük vergisinden muaf tutulacak ürünlerin listesinde yer alan ürünlerin, "ABD Section 301 önlemlerine karşı önlem olarak" Çin’in ABD mallarına getirdiği ilave gümrük vergilerine tabi olmayacağını belirtti.

Çin Dışişleri Bakan sözcüsü Geng Shuang açıklanan listenin Ekim ayında gerçekleşecek olan ticaret görüşmeleri öncesi jest ve iyi niyet göstergesi olduğunu belirtti.

(DHA)