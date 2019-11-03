  • Bist 100
    98462.7
  • Dolar
    5,7088
  • Euro
    6,3959
  • Altın
    278,0880
İstanbul
15 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Gaziantep'te huzur operasyonları Gaziantep'te huzur operasyonları
Loris Karius'tan Antalyaspor maçında hayati kurtarış Loris Karius'tan Antalyaspor maçında hayati kurtarış
11 gün sonra acı haber! 11 gün sonra acı haber!
Şahinbey Belediyesi iki yılda 4 milyon kitap hediye etti Şahinbey Belediyesi iki yılda 4 milyon kitap hediye etti
Türk boğazlarına elektro optik sistem havadan fotoğraflandı Türk boğazlarına elektro optik sistem havadan fotoğraflandı
Rıdvan Dilmen'den flaş Beşiktaş yorumu Rıdvan Dilmen'den flaş Beşiktaş yorumu
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş çark CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş çark
Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem isyanı: 'Hakkımız çalınmasın' Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem isyanı: 'Hakkımız çalınmasın'
Çin'den Avrupa'ya gidecek ilk yük treni 6 Kasım'da Ankara'da Çin'den Avrupa'ya gidecek ilk yük treni 6 Kasım'da Ankara'da
Younes Belhanda Ocak ayında Çin'e gidebilir Younes Belhanda Ocak ayında Çin'e gidebilir
Dünyaca ünlü ekonomi Profesörü Jeffrey Sachs'tan, ABD'ye "Türkiye" eleştirisi Dünyaca ünlü ekonomi Profesörü Jeffrey Sachs'tan, ABD'ye "Türkiye" eleştirisi
'Bitcoin Safiye’nin insanları tuzağa düşürmek için kılıktan kılığa girdiği öğrenildi 'Bitcoin Safiye’nin insanları tuzağa düşürmek için kılıktan kılığa girdiği öğrenildi
Ersun Yanal'ın gözü yeni rekorun üzerinde Ersun Yanal'ın gözü yeni rekorun üzerinde
Beşiktaş'ta Domagoj Vida sahanın yıldızı oldu Beşiktaş'ta Domagoj Vida sahanın yıldızı oldu
Herkesin ilgi odağı olan aracın sahibine ceza kesildi Herkesin ilgi odağı olan aracın sahibine ceza kesildi
Trump'tan Zelensky'yi Beyaz Saray'a davet etti Trump'tan Zelensky'yi Beyaz Saray'a davet etti
'Annem baskı yaptı' dedi, erkek arkadaşı beraat etti 'Annem baskı yaptı' dedi, erkek arkadaşı beraat etti
Şafak Malatya yazdı: 'Vazgeçiş...' Şafak Malatya yazdı: 'Vazgeçiş...'
PKK destekçileri Avrupa'da büyümeye devam ediyor! PKK destekçileri Avrupa'da büyümeye devam ediyor!
Dertleri belli! İşte ABD'nin Suriyede vazgeçemediği yerler... Dertleri belli! İşte ABD'nin Suriyede vazgeçemediği yerler...
Herkesin ilgi odağı olan aracın sahibine ceza kesildi Herkesin ilgi odağı olan aracın sahibine ceza kesildi
Trump'ın Twitter kullanımı mercek altına alındı Trump'ın Twitter kullanımı mercek altına alındı
PKK, örgütün temelini Diyarbakır HDP il binasında attı! PKK, örgütün temelini Diyarbakır HDP il binasında attı!
Vodafone İstanbul Maratonu start aldı Vodafone İstanbul Maratonu start aldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Kasım 2019 Pazar 11:10:18 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 11:13:52

Çin'den Avrupa'ya gidecek ilk yük treni 6 Kasım'da Ankara'da

Çin'den yola çıkıp, Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni China Railway Express, Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. Hazar geçişli uluslararası ulaştırma güzergahını kullanacak trenin, Ankara'ya ulaşacağı 6 Kasım'da Bakan Turhan'ın katılımıyla tören düzenlenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Çin'den Avrupa'ya kesintisiz gidecek olan ilk yük treni, Marmaray'ı da kullanarak Avrupa'ya ulaşacak ilk tren olarak tarihe geçecek" dedi.

  Çin'den yola çıkıp, Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni China Railway Express, Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. Trenin Ankara Garı'na ulaşacağı 6 Kasım'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla tören düzenlenecek.

AA muhabirinin TCDD'den edindiği bilgiye göre, China Railway Express, Çin'den başlayan yolculuğunu Hazar Geçişli Uluslararası Ulaştırma Güzergahı "Trans-Caspian International Transport Route (TITR)" üzerinden gerçekleştirecek.      

Elektronik aksam taşıyan, 42 adet 76 metreküp yükleme hacmine sahip konteyner yüklü vagondan oluşan tren Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. Yaklaşık 850 metre uzunluğundaki China Railway Ekspress, 6 Kasım'da saat 14.30'da Bakan Turhan tarafından karşılanacak.      

"Tek Kuşak Tek Yol" projesi kapsamında tarihi Ankara Garı'nda düzenlenecek karşılama törenine, Çin ve bölge ülkelerin yetkililerinin de katılması bekleniyor.      

- "Tren, Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı"      

Bakan Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan iş birliği ile 30 Ekim 2017'de işletmeye açılan ve "Orta Koridor"un en önemli halkasını oluşturan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattının verimli kullanımı için bölge ülkelerinin önemli iş birliğine imza attığını anlattı.      

Kazakistan-Hazar Denizi-Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye parkurunda blok konteyner treni seferlerinin bölge ülkeleri arasındaki ticaretin güçlenmesine katkı sağladığını dile getiren Turhan, Çin'in Xi'an şehrinden hareket eden yük treninin, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan'ın ardından Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını bildirdi.      

Turhan, Demir İpek Yolu üzerinden Marmaray Tüp Geçidi'ni de kullanacak trenin, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya'yı geçerek, Prag'a ulaşacağını ifade etti.      

"Çin'den Avrupa'ya kesintisiz gidecek ilk yük treni, Marmaray'ı da kullanarak Avrupa'ya ulaşacak ilk yük treni olarak tarihe geçecek." diyen Turhan, söz konusu trenin Türkiye'de Ahılkelek, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul (Marmaray) ve Kapıkule (Edirne) güzergahını kullanacağını sözlerine ekledi.     

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ