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08 Ağustos 2019 Perşembe 17:09:22 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:23:07

Çin'den ABD'ye teknoloji şirketleri tepkisi

Çin, ABD'nin kamu kurumlarının Çin'in önemli teknoloji şirketlerinden ürün alımını askıya alma kararına tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin kamu kurumlarının Çinli Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision ve Dahua'dan ürün almasını geçici yasaklama kararını "adil olmayan ve ayrımcı bir hareket olarak" niteleyerek, "Güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyduğumuzu ve kararlılıkla karşı çıktığımızı ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.      

 Açıklamada, ilgili şirketlerin yasal hak ve çıkarlarını koruması için "meşru silahlarını kullanmalarını destekledikleri" belirtilerek, "Çinli şirketlerin hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak için tüm gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.       

 "ABD'yi soğuk savaş mantalitesini, kazananı olmayan oyun kavramını terk etmeye ve ekonomik ve ticari konuları siyasileştirmeyi bırakmaya çağırıyoruz." denilen açıklamada, Washington yönetimi, Çin-ABD ekonomik ve ticari iş birliğinin sağlıklı ve istikrarlı şekilde gelişmesini teşvik etmeye yararlı işler yapmaya davet edildi.       

Çinli Huawei ve ZTE şirketleri akıllı telefon ve şebeke hizmetleri sağlarken Hikvision ve Dahua, gözetleme kameraları üretiyor. Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi'nden dün yapılan açıklamada, Amerikan kamu şirketlerinin telekomünikasyon ve video gözlem ekipmanlarıyla çeşitli materyallerinin ABD'nin ticari sırlarını ve sair bilgilerini Pekin hükümetine ifşa ettikleri gerekçesiyle ilgili Çin firmalarından alımının yasaklandığı duyurulmuştu.      

Söz konusu yasağın 13 Ağustos Salı günü yürürlüğe gireceği bildirilmişti. Çin ve ABD arasında bir yılı aşkın süredir devam eden ticaret savaşı Çinli teknoloji şirketlerine sıçramıştı.      

 ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in haziranda Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde ticari müzakerelerin devam etmesi kararı sonrası Washington yönetimi Huawei'e yönelik tutumunu yumuşatmıştı.      

(AA)

 

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