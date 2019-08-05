Çin yuanı dolar karşısında 11 yılın en düşük düzeyine geriledi
Çin yuanı, ABD ve Çin arsındaki ticaret gerginlikleri tırmanıken, dolar karşısında 7.0785 ile 11 yılın en düşük düzeyine indi.
Yuan´ın değerindeki düşüş, ABD Başkanı Donald Trump´ın 300 milyar dolarlık Çin ürününe, 1 Eylül tarihinden itibaren yüzde 10 ek gümrük vergisi getirileceğini ve Çin´in bir ticaret anlaşması imzalamaya yanaşmaması halinde bu oranın yüzde 25´e yükseltilebileceğini söylemesi üzerine görüldü.
Gelişmeler üzerine Çin´in, "gereken önlemlerin" alınacağını açıklaması, piyasalardaki ticaret savaşı korkularının sürmesine neden oldu.
(DHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Merkez'den flaş döviz hamlesi: Zorunlu karşılık oranları 100 baz puan artırıldı
- Tüketici fiyatları Temmuz'da yüzde 1.36 arttı, yıllık enflasyon yüzde 16.65
- Çin yuanı dolar karşısında 11 yılın en düşük düzeyine geriledi
- Araç sahiplerine 'LPG tankı' uyarısı: İmalat tarihini mutlaka öğrenin
- Yargıtay kazada hayatını kaybeden ev kadınını asgari ücretli saydı