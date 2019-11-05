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05 Kasım 2019 Salı 12:14:14 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 12:14:59

Çin lideri Şi'den ithalatı artırma sözü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yüksek kalitede ürün ve hizmet ithalatını genişleteceklerini bildirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin ithalata daha fazla odaklanacağını belirterek, "Yüksek kalitede ürün ve hizmet ithalatını genişleteceğiz." dedi.

Şi, ülkenin finans kenti Şanghay'da bu yıl ikincisi düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, ülkesinin dışa açılımı ve ithalatının artması yönünde vaatlerde bulunarak, küreselleşmenin durdurulamayacağını söyledi.

"Çin, ithalata daha fazla odaklanacak, gümrük vergilerini ve kurumsal maliyetleri daha fazla düşürecek. Her bir ülkeden yüksek kalitede ürün ve hizmet ithalatını genişletecek." diyen Şi, ülkesinin diğer ülkelerle ikili ticarette, çift yönlü yatırımda, ticaret ve sanayide ithalat ve ihracatın koordineli gelişmesini teşvik edeceğini vurguladı.

Çin pazarına yabancı yatırımcıların erişiminin kolaylaştırılacağı sözünü vererek, ülke pazarının dışa açılımının genişleyerek devam edeceğini dile getiren Şi, diğer ülkelerle ikili ilişkilerin ve ticaretin derinleştirileceğini ifade etti.

Çin lideri ülkesinin tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen Kuşak ve Yol inisiyatifinin ortaklaşa inşa edilmesi konusunda ise 130 ülke ve uluslararası kuruluşla 197 anlaşmaya imza atıldığını belirterek, söz konusu projesinin "ortak ticaret, ortak inşa ve ortak paylaşım" prensibiyle devam edeceğinin altını çizdi.

"Küreselleşme tarihi bir eğilim"

Şi, küreselleşme ve korumacılığa ilişkin "Küreselleşme tarihi bir eğilimdir." diyerek, bu durumu debisi yüksek bir nehrin akışına benzetti ve kimsenin bu hızın önüne geçemeyeceğini söyledi.

Açık, inovatif, paylaşımcı ve iş birliği yapan bir dünya ekonomisini ortaklaşa inşa etme teklifinde bulunan Şi, ülkelerin kendi çıkarlarını insanlığın çıkarlarının önüne koymaması gerektiğini belirtti.

Çin lideri, korumacılık ve tek taraflılığa karşı çıktıklarını dile getirdi ve fikri mülkiyet haklarının korunmasının güçlendirileceğini vurguladı.

Şanghay'daki ithalat fuarına Avrupa Birliği ülkelerinden başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere başbakan ve bakan düzeyinde çok sayıda katılım olurken, Türkiye'den fuara Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur katıldı. Fuara ayrıca 155 ülkeden çok sayıda girişimci iştirak etti. Şi'nin konuşmasıyla açılan fuar 10 Kasım'a kadar devam edecek.

Çin, 2018'de gelecek 5 yılda 10 trilyon dolarlık ithalat sözü vermiş, geçen ay ise gelecek 15 yılda 30 trilyon dolar ithalat yapılacağını duyurmuştu.

(AA)

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