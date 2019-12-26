Çin hükümeti çıldırdı: 384 milyar dolarlık yatırım yapacak

2020 yılında Çin, demiryollarına 800 milyar yuan (114.4 milyar dolar),otoyollar ve su yollarına 1.8 trilyon yuan (257 milyar dolar),sivil havacılık alanında ise 80 milyar yuanlık (12.8 milyar dolar) yatırım yapacak. Yani toplamda altyapı için 384 milyar dolar harcayacak.

Çin devlet televizyonu CGTN'nin haberine göre Çin Ulaştırma Bakanlığı 2019 yılında ülkede demiryolu uzunluğunun 8000 kilometre arttığını bildirdi.

YÜZDE 6 İLE SON 30 YILIN EN DÜŞÜK BÜYÜMESİ

Çin ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 6 ile 30 yılın en düşük büyümesini kaydetti. Ülkede ABD ile devam eden ticaret geriliminin etkisi devam ederken ekonomistler, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 6.2 gelecek yıl ise yüzde 5.9 büyümesini bekliyor.



Yıllara göre Çin ekonomisinin seyri:

Başka ülkeler için hayal olan bu büyüme rakamları Çin'de 'yavaşlama' anlamına geliyor. Bu yavaşlamanın etkilerini azaltmak isteyen Çin hükümeti kamu yatırımları ve vergi indirimleriyle ekonomiyi canlandırmaya çalışıyor. Dün, Çin hükümetinin açıkladığı verilere göre yılın ilk 10 ayında vergi indirimlerinin toplam değeri yılın ilk 10 ayında 285 milyar dolara ulaştı.

Gelecek yıl dev kamu yatırımlarının yanında vergi indirimlerinin de sürdürülmesi bekleniyor.