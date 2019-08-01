Çin ABD'den daha fazla tarım ürünü almaya başladı
Çin ticaret Bakanlığı Sözcüsü GAO Feng, ülkenin ABD'den daha fazla tarım ürünü almaya başladığını duyurdu.
Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, Pekin´de gerçekleştirilen ticaret görüşmesinin, Çin'in ABD´den aldığı tarım ürünlerini artırma sözünü içerdiği belirtilmişti.
Daha önce Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, ABD´nin bir "iyi niyet göstergesi" olarak Çin´in daha fazla tarım ürünü satın almasını beklediğini belirtmişti.
Çin´den yapılan açıklamada, Eylül ayındaki üst düzey görüşme öncesinde, Ağustos ayında bir görüşme daha yapılacağı belirtildi.
(DHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT