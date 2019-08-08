Çiftçiye cansuyu

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, bankanın, seralarda yapılan tarımsal üretimin artırılması, yeni seraların kurulması, atıl durumdakilerin seraların ekonomiye kazandırılması ve mevcut seraların modernizasyonunu kapsayan, seracılık kredi paketini ilk çeyrekte uygulamaya aldığı hatırlatıldı.

Yıl sonu 2.5 milyar TL

Açıklamada, yoğun ilginin sürdüğü Seracılık Kredi Paketi kapsamında, bugüne kadar 8 bin 993 üreticinin 1,9 milyar liralık kredi talebinin karşılandığı, kredi hacminin yıl sonuna kadar 2.5 milyar liraya ulaşacağının öngörüldüğü bildirildi.Şubat-temmuzda kullandırılan kredi miktarının seracılık konusunda geçmiş 3 yılın aynı döneminde kullandırılan ortalama kredinin yaklaşık 3 katına ulaştığı aktarılırken, paket kapsamında 47 ilde örtü altı tesisi yatırımı yapıldığı ifade edildi.