Çiftçiye 2.5 milyar TL'lik alım garantisi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, ürün değerlendirme faaliyetleri kapsamında ortaklardan, çiftçilerden 2020 yılında 2,5 milyar liralık ürün alımı hedeflediklerini bildirdi.

Poyraz, Türkiye açısından 2019 yılının zor bir yıl olduğunu, özellikle yurt dışı etkilerden, ekonomik dalgalanma ve faiz artışlarından kaynaklanan dalgalanmanın kendilerini de etkilediğini belirtti. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri olarak tarımsal girdilerin temini, tedariki noktasında çalışmalarının devam ettiğini anlatan Poyraz, şunları söyledi:”Aynı zamanda 2019 yılı ortaklarımızdan aldığımız ürünleri piyasaya ulaştırma noktasında da bir atılım yılı oldu. Ürün değerlendirmede son üç yılın rakamlarına bakacak olursak 2017 yılında yaklaşık 450 milyon lira civarında ortaklardan, çiftçilerden ürün alırken, 2018'de bu rakam 800 milyona, 2019 yılında yaklaşık 1,3 milyar gibi bir rakama çıktı. Hedefimiz bunu 2020 yılında 2,5 milyar, orta vadede ise 5 milyar liraya çıkarmak.”