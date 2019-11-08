Çiftçilere 284 milyon liralık destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Mayıs-haziran dönemi için 275 bin yetiştiriciye 148 milyon liralık çiğ süt desteği ödemesi gerçekleştireceklerini belirten Pakdemirli, bunların kimlik numaralarına göre yapılacağını ifade etti.

Pakdemirli, kimlik numarasının son hanesi 4,6,8 olan üreticilere bugün saat 18.00'dan sonra, 0,2 olanlara ise 15 Kasım saat 18.00 itibarıyla ödeme yapılacağına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Bunlarla 2019 yılı ocak ayından bu yana çiğ süt üreticilerimize toplam 915 milyon lira ödemiş olacağız. Ayrıca, 2018 yılı ikinci dönem malak desteği kapsamında 3 bin 465 yetiştiricimize 2,2 milyon lira, kırsal kalkınma desteği adı altında 5 bin 261 kişiye 131 milyon lira, sertifikalı tohum ve fidan üretimi için de 12 firmaya 2,9 milyon lira ödeme yapacağız. Bu ödemelerimiz bu akşam üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak. Böylece, tarımsal destek ödemeleri kapsamında, çiğ süt, malak, kırsal kalkınma ve tohum-fidan desteği adı altında üreticilerimize bir hafta içinde toplam 284 milyon liralık destek ödemesi yapmış olacağız. Yapacağımız bu destek ödemelerinin üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

(AA)