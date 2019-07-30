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30 Temmuz 2019 Salı 11:13:22 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 11:37:36

Çiftçilere 1,2 milyar TL destekleme ödemesi yapılacak

Bakanlıktan son dakika açıklaması geldi. Bakanlık çiftçilere 6 Ağustos Salı günü 1,2 milyar TL destekleme ödemesi yapılacağını açıkladı.

Bakanlıktan son dakika açıklaması geldi. Bakanlık çiftçilere 6 Ağustos Salı günü 1,2 milyar TL destekleme ödemesi yapılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı yağlı tohum hububat desteğinin kalan yüzde 30'luk kısmının 6 Ağustos Salı günü ödeneceğini çiftçilere müjdeledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Çiftçilere 6 Ağustos Salı günü 1,2 milyar TL destekleme ödemesi yapılacak" denildi.

Bakanlık açıklamalarından satırbaşları:

DÜNYANIN EN YÜKSEK 3. BARAJI OLACAK

Yusufeli barajı 2021 yılının haziran ayında tamamlanacak. 275 metre yüksekliği ile tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 3 ve yada 4, barajı olacak. 300 milyon dolarlık doğalgaz ithalatını önleyecek. Ekonomiye yıllık katkısı da 1,5 milyar lira civarında. Kendini 7 yılda amorti edecek bir baraj.

YER ALTI BARAJLARI KONUSU

Yer altı barajları konusunu önemsememiz lazım. İklimler değişiyor, kuraklık artıyor. Yüzeyde yapılan barajlarda buharlaşma oluyor ama yer altında buharlaşma söz konusu değil. Yer altı barajlarıyla önümüzdeki nesillere suyu çok rahat ulaştırabiliriz diye düşünüyorum.

'ORMAN VARLIĞINI ARTIRAN 3 ÜLKEDEN BİRİYİZ'

Bu hükümet döneminde 4,5 milyar fidanı toprakla kavuşturduk. Dünyada orman varlığını artıran 3 ülkeden biriyiz. 2023 için 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak. 2023 hedefinde toprak kaybını 130 milyon tona düşürme hedefimiz var

Orman yangınlarında yüzde 80 ve daha fazlası insan kaynaklı hatalardan çıkıyor. Bugün itibariyle yangına müdahale süresini 18 dakikadan 12 dakikaya indirdik.

'NE ÇİN DE NE BAŞKA BİR ÜLKEDE VAR'

İşin doğrusu şu, biz böyle bir insiyatif başlattık. Türkiye elektrikli traktörde bir lider olabilir mi, lokomotifin başında olabilir mi? Traktörle ilgili henüz ne Çin'de ne de başka ülkede olmadığını gördük. Türkiye'de bu işi yapan bir firma var. Bir prototip şimdi ikinci prototip çıkıyor. 5-6 ayda prototipi meydana getirdik. Prototipi yapmış olmak ertesi gün üretime geçeceğiz anlamına gelmiyor, prototip yüzde 25 demektir. Bu artık bir gelişim sürecine girecektir. Ana amacımız devlet olarak bu traktörü üretmek değil, özel sektörün yapması ve bu konuda teşviklerin verilmesi. Gerekli destekler sağlanacak. Sanayi Bakanlığı'nın da içinde olacağı bir kurulla birlikte bu işi üretimine hazır olan bu traktörü ne zaman Türk çiftçisiyle ne zaman kavuşturabiliriz. Bunu ileriki günlerde planlıyor olacağız. Tahmin ediyorum 1-1,5 sene içerisinde bu üretim gerçekleştirilebilir. Konunun henüz başında olduğumuzu böyle bir traktörün yapıldığını yapılabildiğini Türk çiftçisiyle paylaşmış olduk. Patlar motora göre çok daha güçlü. Yüz akı bir prototip oldu.

6 AĞUSTOS'TA ÖDEMEYİ PLANLIYORUZ

Yağlı tohum hububat desteğinin kalan yüzde 30'luk kısmını 6 Ağustos Salı günü ödemeyi planlıyoruz. 1,2 milyar toplamda bir ödeme, 2 milyar lirayı zaten ödemiştik.Hububatta yüzde 1 civarında artış gözüküyor

ET FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYORUZ

Kurbanda et fiyatları genelde değişmez. Piyasa kendini buna hazırlıyor. 1 milyon 217 bin büyükbaş, 3 milyon 895 bin adet küçükbaş var. Kurban sonrasında et fiyatlarında bir fiyat değişikliği beklemiyoruz

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