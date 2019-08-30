Ceza iadesi için son 4 gün

Bu şekilde geçiş yapan yaklaşık 275 bin araca kesilen 310 milyon liralık cezadan vazgeçilecek, ödenen 3.9 milyon liranın iadesi yapılacak. Ödenen idari para cezasının iadesi için dilekçeyle vergi dairelerine 2 Eylül’e kadar başvuru yapılacak. Buna göre, ödemenin vergi dairesine, bankalara ya da PTT’ye yapılmış olması halinde, motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine gönderilmek üzere herhangi bir vergi dairesine dilekçeyle başvurulacak.