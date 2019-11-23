Çevreye 38 milyar harcadık

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018'e ilişkin çevre koruma harcama istatistiklerini açıkladı. Buna göre, çevre koruma harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 11.6 artış göstererek geçen yıl toplam 38.2 milyar lira olarak hesaplandı. Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı, 2017 yılında yüzde 1.1 iken, geçen yıl yüzde bir olarak gerçekleşti.

EN ÇOK ATIK İÇİN HARCANDI



Çevre koruma harcamalarının yüzde 47.5'ini atık yönetimi hizmetleri, yüzde 35.6'sını atıksu yönetimi hizmetleri, yüzde 6.8'ini biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunması, yüzde 3.6'sını toprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması, kalitesinin iyileştirilmesi ve yüzde 6.5'ini ise diğer konularda yapılan çevre koruma harcamaları oluşturdu.