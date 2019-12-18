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18 Aralık 2019 Çarşamba 11:31:00 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 11:31:41

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı şartları neler? KPSS-2019/8 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercihleri ne zaman?

KPSS-2019/8 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercihleri başladı. ÖSYM tarafından KPSS-2019/8 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınmasına ilişkin duyuru yayınlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2019/8 Tercih Kılavuzu haberimizde yer alıyor. KPSS-2019/8 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yoğun ilgi görüyor. KPSS-2019/8 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınmasına ilişkin duyuru yayınlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2019/8 Tercih Kılavuzuna haberimiz içerisinden erişim sağlayabiliyor. KPSS-2019/8 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor...

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2019/8 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KILAVUZU 
 

Adaylar, tercihlerini 18-25 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 25 Aralık 2019 saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/8 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI 

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM’ce Bakanlığa elektronik ortamda gönderilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir. 

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA 

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

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