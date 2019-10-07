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07 Ekim 2019 Pazartesi 17:23:57 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 17:25:41

Çevre Kanunu'na uymayan tesislere 101 milyon lira ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, Türkiye genelinde bu yılın 9 ayındaki denetimlerde Çevre Kanunu'na muhalefet eden tesislere 101 milyon 308 bin 331 lira idari para cezası kesildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye genelinde 9 ayda yapılan çevre denetimlerinde 5 bin 13 tesise 101 milyon 308 bin 331 lira idari para cezası kesildi.

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ülke genelinde faaliyetlerin/tesislerin çevre mevzuatında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini tespit etmek, mevzuata uygunluğunu sağlamak ve çevre üzerindeki etkilerini izlemek amacıyla Bakanlık tarafından denetimler yapılıyor.

Denetimler sonunda Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan tesislere idari para cezası ve faaliyet durdurma yaptırımları uygulanıyor.

Bu kapsamda Türkiye genelinde ocak-eylül döneminde Bakanlık ve il müdürlükleri tarafından 33 bin 837 tesis çevre denetiminden geçirildi.

Denetimler sonucu kanuna aykırı faaliyette bulunan 5 bin 13 tesise toplam 101 milyon 308 bin 331 lira idari para cezası uygulandı, çevre kirliliği oluşturan 183 işletmenin de faaliyeti durduruldu.

ATIK DENETİMLERİNDE 40 MİLYON LİRA CEZA

Tesislere en fazla gürültü konusunda denetim yapıldı. Gürültü kirliliğinden kaynaklı denetim sayısı 2 bin 884 olarak kayıtlara geçti, bu sayıyı 652 ile egzoz denetimi takip etti.

İdari para cezası miktarına göre Türkiye genelinde en çok ceza 40 milyon 302 bin 704 lira ile atık konusunda verildi.

EN FAZLA CEZA VERİLEN İL ANKARA

Verilen cezaların illere göre dağılımında 9 ayda en çok ceza kesilen il 21 milyon 897 bin 618 lira ile Ankara oldu.

Başkentte ceza rakamının ilk sırada olmasının sebepleri arasında atık, gürültü ve egzoz kirliliği yer aldı.

Ankara'yı 9 milyon 489 bin 239 lira ile İstanbul, 6 milyon 768 bin 980 lira ile İzmir, 6 milyon 30 bin 72 lira ile Tekirdağ ve 5 milyon 916 bin 63 lira ile Bilecik takip etti.

(AA)

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