Çerkezköy'de ihracatın lokomotifi tekstil sektörü

Tekirdağ'da 254 firmanın bulunduğu Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde, (ÇOSB) yılda yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ihracatın yarısını gerçekleştiren tekstil sektörü, bölgenin lokomotifi oldu.

ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre 2017 yılında ÇOSB'deki 28 firmanın ilk bin ihracatçı firma arasına girdiğini, 2018'de bu rakamın 31'e yükseldiğini söyledi.

Yıllık ihracat rakamlarının 3,5 milyar dolar civarında olduğunu, 254 firmanın bulunduğu OSB genelinde yüzde 93 doluluk oranına ulaştıklarını anlatan Sözdinler, şöyle konuştu:

"ÇOSB'de üretimdeki 254 fabrikanın 67'si tekstil firmasıdır. Bölgemizdeki firmalarda çalışan yaklaşık 80 bin kişinin yaklaşık 20 bini tekstil firmalarında istihdam ediliyor. Toplam ihracatın yarısını tekstil firmaları gerçekleştiriyor. Dünyaca ünlü tekstil firmaları da bölgemizde üretim yapıyor."

Sözdinler, sanayi bölgesindeki firmaların başta İngiltere ve Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine, Türk cumhuriyetlerine, çeşitli Arap ülkelerine ve ABD'ye ihracat yaptığını aktardı.

(AA)