15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 01:04:52
Cepteki bozukluk 3 milyar liraya yaklaştı
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2019’un ilk 6 ayında tedavüle verilen madeni ufaklık para miktarı 460 milyon 410 bin adede yükseldi.
Tedavüle giren madeni paraların değeri yılın ilk yarısında 190 milyon 28 bin 400 TL olarak hesaplanırken, ilk çeyrekte cebimize 67 milyon 397 bin 400 TL'lik bozuk para girdi. Türk halkının cebindeki madeni ufaklık para sayısı 2009'dan bu yana 8 milyar 146 milyon 620 bin 562 adet olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde tedavüle verilen madeni paraların toplam değeri ise 2 milyar 921 milyon 224 bin 768 lira oldu.
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