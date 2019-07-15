Cepteki bozukluk 3 milyar liraya yaklaştı

Tedavüle giren madeni paraların değeri yılın ilk yarısında 190 milyon 28 bin 400 TL olarak hesaplanırken, ilk çeyrekte cebimize 67 milyon 397 bin 400 TL'lik bozuk para girdi. Türk halkının cebindeki madeni ufaklık para sayısı 2009'dan bu yana 8 milyar 146 milyon 620 bin 562 adet olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde tedavüle verilen madeni paraların toplam değeri ise 2 milyar 921 milyon 224 bin 768 lira oldu.