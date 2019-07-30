Cepte vergi kaybı azaldı

Yolcu beraberinde yurtdışından getirilen cep telefonlarının, Türkiye’deki kullanım izni konusunda bazı düzenlemeler yapıldı. Bu önlemlerin alınmasında etkili olan en önemli neden ise yurtdışından ucuza telefon getirilmesinin suiistimal edilmesi ve çok sayıda telefonun KDV ve ÖTV’siz alınıp, satılarak haksız kazanç elde edilmesi.

1.500 TL’YE ÇIKARILDI

Hükümet, vergi kaybına da yol açan bu süreci durdurmak için düğmeye bastı ve birtakım düzenlemeleri hayata geçirdi. Böylelikle bu yıl içinde harç tutarında peş peşe artışlar yapıldı ve son kararla harç tutarı 1.500 TL’ye çıkarıldı.

GETİRMELER AZALDI

Harç artışları kısa süre içinde etkisini gösterdi. Yurtdışından getirilen telefonlarda, fiyat avantajı büyük ölçüde ortadan kalktı ve yılın ilk yarısında getirilen telefon sayısı 200-250 bine kadar geriledi. Yıllara göre rakamlara bakıldığında, 2014’te yurtdışından yolcu beraberinde 606 bin 388, 2015’te 722 bin 388, 2016’da 769 bin 892, 2018’de 877 bin 608 adet cep telefonu getirildi.